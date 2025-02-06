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Посол России отметил рост товарооборота с Эквадором

Посол России отметил рост товарооборота с Эквадором - 06.02.2025, ПРАЙМ

Посол России отметил рост товарооборота с Эквадором

России и Эквадору, несмотря на незаконные санкции Запада, удалось нарастить товарооборот в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T16:32+0300

2025-02-06T16:32+0300

2025-02-06T16:42+0300

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. России и Эквадору, несмотря на незаконные санкции Запада, удалось нарастить товарооборот в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. "Что касается российско-эквадорского товарооборота в 2024 году, то можно с удовлетворением констатировать, что, вопреки незаконным экономическим санкциям в отношении России, нашим странам удалось в очередной раз не только избежать существенного снижения объёмов взаимной торговли, но даже слегка его увеличить", - сказал дипломат. Так, по данным ФТС России, за первые три квартала 2024 года рост составил 1,8%, несмотря на то, что большинство традиционных российских экспортных товарных позиций по-прежнему подпадают под западные санкционные ограничения. При этом поставки из Эквадора выросли на 2%, преодолев в денежном исчислении отметку в 1,5 миллиарда долларов. Российский экспорт в эту страну составил 150 миллионов долларов, увеличившись на 0,6%. "Вместе с эквадорскими партнёрами работаем над выравниваем дисбаланса во взаимной торговле... Приятно осознавать, что по объёму несырьевого экспорта Россия по-прежнему занимает у эквадорцев четвёртое место после Китая, США и ЕС в целом", - подчеркнул Спринчан. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30 мск 7 февраля.

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россия, эквадор, латинская америка, торговля