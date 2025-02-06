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Эквадор проявил интерес к российским технологиям нового поколения

Эквадор проявил интерес к российским технологиям нового поколения - 06.02.2025, ПРАЙМ

Эквадор проявил интерес к российским технологиям нового поколения

Эквадор заинтересован в российских технологиях нового поколения, включая разработки в области генерации электроэнергии сообщил в интервью РИА Новости посол... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T17:37+0300

2025-02-06T17:37+0300

2025-02-06T17:37+0300

эквадор

технологии

россия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. Эквадор заинтересован в российских технологиях нового поколения, включая разработки в области генерации электроэнергии сообщил в интервью РИА Новости посол России в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. "Эквадорских партнёров интересуют российские технологии нового поколения. Мы вернулись к обсуждению реализации положений меморандума о намерениях между Фондом "Сколково" и некоторыми местными научно-производственными учреждениями, подписанными некоторое время назад", - сказал дипломат. В первую очередь для страны сейчас важны российские разработки в области генерации электроэнергии, с учётом поразившего Эквадор в четвёртом квартале ушедшего года самого жестокого энергетического кризиса в истории страны, подчеркнул Спринчан. "Уже имеются значительные результаты содействия российских компаний эквадорской экономике в преодолении кризиса в энергетической отрасли. АО "Тяжмаш" весь год активно работало над подготовкой пуска в эксплуатацию второй очереди гидроэнергетического комплекса "Тоачи-Пилатон" по названием "Айюрикин", который ожидается буквально в ближайшие дни", - сообщил посол. Он напомнил, что первая очередь этой ГЭС "Сарапуйо" начала поставлять электричество для эквадорских потребителей в 2023 году. Общая мощность всего комплекса составит 204 мегаватт, что покрывает почти четверть недостающей эквадорской экономике электроэнергии.

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эквадор, технологии, россия