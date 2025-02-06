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Cbonds: электромобили станут одним из самых влияющих на рынок меди

Cbonds: электромобили станут одним из самых влияющих на рынок меди - 06.02.2025, ПРАЙМ

Cbonds: электромобили станут одним из самых влияющих на рынок меди

Сектор электромобилей станет одним из самых влияющих на рынок меди в мире, так как к 2027 году будет потреблять около 1,74 миллиона тонн данного металла... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T02:15+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Сектор электромобилей станет одним из самых влияющих на рынок меди в мире, так как к 2027 году будет потреблять около 1,74 миллиона тонн данного металла ежегодно, заявил РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. "Можно обратить внимание на электромобили - к 2027 году сектор, по разным оценкам, будет потреблять до 1,74 миллиона тонн меди ежегодно", - сказал эксперт, говоря о перспективных направлениях роста потребления меди. Цена меди также будет расти в ближайшие годы: согласно консенсус-прогнозу CBonds, в 2025 году средняя цена тонны этого металла составит порядка 8,9 тысячи долларов, к 2027 году она вырастет почти до 10 тысячи долларов за тонну. "Затрагивая влияние электромобилей на рынок меди, следует обратить внимание на текущий спрос, ведь электрокар требует в 3,6 раза больше меди, чем автомобиль с ДВС - 83 килограмма против 23 килограмм. Электрические автобусы — до 369 килограммов меди на единицу", - уточнил Поплавский. Другими важными секторами, которые окажут влияние на рынок меди, станут возобновляемая энергетика - солнечные электростанции, требующие 5,5 тонны меди на производство одного МВт энергии и офшорные ветрогенераторы - 15 тонн меди/МВт, а также зарядная инфраструктура - спрос в ней достигнет 978 тысяч тонн меди в год к 2040 году, сказал он. "В долгосрочной перспективе медь выглядит позитивно, что связано с энергопереходом и технологическим развитием", - заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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