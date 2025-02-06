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В Эстонии усилили охрану объектов электроэнергетики - 06.02.2025, ПРАЙМ
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В Эстонии усилили охрану объектов электроэнергетики
В Эстонии усилили охрану объектов электроэнергетики - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Эстонии усилили охрану объектов электроэнергетики
Власти Эстонии усилили охрану объектов энергетической инфраструктуры страны перед планируемым на субботу отключением от энергосистемы БРЭЛЛ, сообщает в четверг... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T12:25+0300
2025-02-06T12:25+0300
энергетика
эстония
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Власти Эстонии усилили охрану объектов энергетической инфраструктуры страны перед планируемым на субботу отключением от энергосистемы БРЭЛЛ, сообщает в четверг газета Postimees. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Как сообщает издание, в четверг эстонские силовые структуры разместили вооруженную охрану на ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры страны, включая подстанции и важнейшие линии электропередачи. "В сотрудничестве с министерством климата полиция определила более 40 объектов по всей Эстонии, которые имеют наибольшее значение для электроснабжения. Часть из них включена в маршруты полицейских патрулей, а на некоторые обеспечивается вооруженная охрана совместно с (добровольным военизированным формированием - ред.) Кайтселийтом. В охране объектов ежедневно участвуют около 120 членов Кайтселийта", - приводит газета слова представителя полиции Леэни Алмосен. Как заявил в интервью газете Politico глава центра кибербезопасности Эстонии Герт Аувяэрт, в связи с отключением от БРЭЛЛ страна "подготовилась ко многим возможным сценариям риска", включая киберугрозы. Ранее эстонский концерн Eesti Energia утверждал, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от энергосистемы БРЭЛЛ вместе с Латвией и Литвой.
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эстония
Энергетика, ЭСТОНИЯ
12:25 06.02.2025
 
В Эстонии усилили охрану объектов электроэнергетики

Postimees: в Эстонии усилили охрану объектов электроэнергетики

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Власти Эстонии усилили охрану объектов энергетической инфраструктуры страны перед планируемым на субботу отключением от энергосистемы БРЭЛЛ, сообщает в четверг газета Postimees.
В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
Как сообщает издание, в четверг эстонские силовые структуры разместили вооруженную охрану на ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры страны, включая подстанции и важнейшие линии электропередачи.
"В сотрудничестве с министерством климата полиция определила более 40 объектов по всей Эстонии, которые имеют наибольшее значение для электроснабжения. Часть из них включена в маршруты полицейских патрулей, а на некоторые обеспечивается вооруженная охрана совместно с (добровольным военизированным формированием - ред.) Кайтселийтом. В охране объектов ежедневно участвуют около 120 членов Кайтселийта", - приводит газета слова представителя полиции Леэни Алмосен.
Как заявил в интервью газете Politico глава центра кибербезопасности Эстонии Герт Аувяэрт, в связи с отключением от БРЭЛЛ страна "подготовилась ко многим возможным сценариям риска", включая киберугрозы.
Ранее эстонский концерн Eesti Energia утверждал, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от энергосистемы БРЭЛЛ вместе с Латвией и Литвой.
Таллинн - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
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ЭнергетикаЭСТОНИЯ
 
 
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