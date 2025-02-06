https://1prime.ru/20250206/estoniya-854717959.html

В Эстонии усилили охрану объектов электроэнергетики

В Эстонии усилили охрану объектов электроэнергетики - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Эстонии усилили охрану объектов электроэнергетики

Власти Эстонии усилили охрану объектов энергетической инфраструктуры страны перед планируемым на субботу отключением от энергосистемы БРЭЛЛ, сообщает в четверг... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T12:25+0300

2025-02-06T12:25+0300

2025-02-06T12:25+0300

энергетика

эстония

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Власти Эстонии усилили охрану объектов энергетической инфраструктуры страны перед планируемым на субботу отключением от энергосистемы БРЭЛЛ, сообщает в четверг газета Postimees. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Как сообщает издание, в четверг эстонские силовые структуры разместили вооруженную охрану на ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры страны, включая подстанции и важнейшие линии электропередачи. "В сотрудничестве с министерством климата полиция определила более 40 объектов по всей Эстонии, которые имеют наибольшее значение для электроснабжения. Часть из них включена в маршруты полицейских патрулей, а на некоторые обеспечивается вооруженная охрана совместно с (добровольным военизированным формированием - ред.) Кайтселийтом. В охране объектов ежедневно участвуют около 120 членов Кайтселийта", - приводит газета слова представителя полиции Леэни Алмосен. Как заявил в интервью газете Politico глава центра кибербезопасности Эстонии Герт Аувяэрт, в связи с отключением от БРЭЛЛ страна "подготовилась ко многим возможным сценариям риска", включая киберугрозы. Ранее эстонский концерн Eesti Energia утверждал, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от энергосистемы БРЭЛЛ вместе с Латвией и Литвой.

https://1prime.ru/20250205/estoniya-854697320.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония