https://1prime.ru/20250206/euroclear-854740225.html
УК "Первая" требует взыскать с Euroclear 203 млрд рублей
УК "Первая" требует взыскать с Euroclear 203 млрд рублей - 06.02.2025, ПРАЙМ
УК "Первая" требует взыскать с Euroclear 203 млрд рублей
УК "Первая" в рамках иска к бельгийскому депозитарию Euroclear на текущий момент требует взыскать с него 203 миллиарда рублей, сумма пересчитывалась уже шесть... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T21:47+0300
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2025-02-06T21:47+0300
экономика
бельгия
ес
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. УК "Первая" в рамках иска к бельгийскому депозитарию Euroclear на текущий момент требует взыскать с него 203 миллиарда рублей, сумма пересчитывалась уже шесть раз, сообщил журналистам директор по правовым вопросам управляющей компании Олег Горанский. Изначально в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, УК "Первая" требовала от ответчика около 184,8 миллиарда рублей. В иске заявлены требования о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг и накопленного дохода, процентов и "дохода, который мог бы получить каждый из… учредителей управления, пользуясь и реинвестируя денежные средства, которые были заблокированы ввиду санкций", а также требование о взыскании "неполученного вознаграждения доверительным управляющим". Суд с Euroclear продолжается уже полтора года, и необходимость каждый раз пересчитывать сумму требований – одна из ключевых причин того, почему затягивается судебный процесс, отметил Горанский. "Мы уже сделали шесть уточнений суммы. С одной стороны, изменяется стоимость ценных бумаг, которые мы хотим взыскать. Поскольку американский рынок сильно растет, мы должны ее уточнять в сторону увеличения. С другой стороны, в России в соответствии с президентскими указами происходят выплаты, которые уменьшают сумму выплаченных (эмитентами - ред.) купонов и дивидендов, это действует в обратную сторону, и мы уменьшаем наши требования на эту сумму. На данный момент сумма требований около 203 миллиардов рублей", - рассказал он. По словам Горанского, у Euroclear есть деньги в России и есть возможности для взыскания и в иностранных юрисдикциях. "При этом последние аналогичные судебные решения предполагают, что Euroclear должен выплатить ответчикам какую-то сумму денег, и после выплаты право собственности на замороженные активы прекращается. По сути, получается квази-договор купли-продажи по судебному решению", - пояснил он. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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бельгия, ес, санкции против рф, euroclear, суд, ук "первая"
Экономика, БЕЛЬГИЯ, ЕС, санкции против РФ, Euroclear, суд, УК "Первая"
УК "Первая" требует взыскать с Euroclear 203 млрд рублей
УК "Первая" в рамках иска к Euroclear требует взыскать 203 млрд рублей
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. УК "Первая" в рамках иска к бельгийскому депозитарию Euroclear на текущий момент требует взыскать с него 203 миллиарда рублей, сумма пересчитывалась уже шесть раз, сообщил журналистам директор по правовым вопросам управляющей компании Олег Горанский.
Изначально в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, УК "Первая" требовала от ответчика около 184,8 миллиарда рублей. В иске заявлены требования о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг и накопленного дохода, процентов и "дохода, который мог бы получить каждый из… учредителей управления, пользуясь и реинвестируя денежные средства, которые были заблокированы ввиду санкций", а также требование о взыскании "неполученного вознаграждения доверительным управляющим".
Суд с Euroclear продолжается уже полтора года, и необходимость каждый раз пересчитывать сумму требований – одна из ключевых причин того, почему затягивается судебный процесс, отметил Горанский.
В Euroclear ожидают снижения доходов от замороженных в ЕС активов России
"Мы уже сделали шесть уточнений суммы. С одной стороны, изменяется стоимость ценных бумаг, которые мы хотим взыскать. Поскольку американский рынок сильно растет, мы должны ее уточнять в сторону увеличения. С другой стороны, в России в соответствии с президентскими указами происходят выплаты, которые уменьшают сумму выплаченных (эмитентами - ред.) купонов и дивидендов, это действует в обратную сторону, и мы уменьшаем наши требования на эту сумму. На данный момент сумма требований около 203 миллиардов рублей", - рассказал он.
По словам Горанского, у Euroclear есть деньги в России и есть возможности для взыскания и в иностранных юрисдикциях. "При этом последние аналогичные судебные решения предполагают, что Euroclear должен выплатить ответчикам какую-то сумму денег, и после выплаты право собственности на замороженные активы прекращается. По сути, получается квази-договор купли-продажи по судебному решению", - пояснил он.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.