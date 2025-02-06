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Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики в еврозоне - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики в еврозоне
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики в еврозоне - 06.02.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики в еврозоне
Стоимость евро к доллару в четверг днем уменьшается после публикации макростатистики в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:24+0300
2025-02-06T13:24+0300
экономика
евро
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в четверг днем уменьшается после публикации макростатистики в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.15 мск курс евро к доллару снижается до 1,0360 доллара с 1,0403 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время незначительно уменьшается, до 152,58 иены с уровня прошлого закрытия в 152,59 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,36%, до 108,01 пункта. Объем розничных продаж в еврозоне в декабре сократился на 0,2% по отношению к ноябрю, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение только на 0,1% в месячном выражении. Позднее в четверг также, во-первых, британский центробанк определится с дальнейшей величиной учётной ставки. И по итогам очередного заседания обновит макроэкономические прогнозы, что может отразиться на стоимости фунта стерлингов. Кроме того, выйдет статистика рынка труда США. Аналитики ожидают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 1 февраля выросло на 6 тысяч - до 213 тысяч. А в пятницу будет опубликована статистика уровня безработицы. Эксперты ожидают, что в январе он в США остался на декабрьской отметке в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста предыдущего месяца на 256 тысяч.
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евро, доллар
Экономика, евро, доллар
13:24 06.02.2025
 
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики в еврозоне

Евро дешевеет к доллару в четверг после публикации макростатистики в еврозоне

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в четверг днем уменьшается после публикации макростатистики в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.15 мск курс евро к доллару снижается до 1,0360 доллара с 1,0403 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене в то же время незначительно уменьшается, до 152,58 иены с уровня прошлого закрытия в 152,59 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,36%, до 108,01 пункта.
Объем розничных продаж в еврозоне в декабре сократился на 0,2% по отношению к ноябрю, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение только на 0,1% в месячном выражении.
Позднее в четверг также, во-первых, британский центробанк определится с дальнейшей величиной учётной ставки. И по итогам очередного заседания обновит макроэкономические прогнозы, что может отразиться на стоимости фунта стерлингов.
Кроме того, выйдет статистика рынка труда США. Аналитики ожидают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 1 февраля выросло на 6 тысяч - до 213 тысяч. А в пятницу будет опубликована статистика уровня безработицы. Эксперты ожидают, что в январе он в США остался на декабрьской отметке в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста предыдущего месяца на 256 тысяч.
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