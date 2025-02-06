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ФАС возбудила дело против производителей куриных яиц в Хабаровском крае
ФАС возбудила дело против производителей куриных яиц в Хабаровском крае - 06.02.2025, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против производителей куриных яиц в Хабаровском крае
Дело возбуждено в отношении компании "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц, компании подозреваются в сговоре на цены, сообщает хабаровское УФАС в... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T05:33+0300
2025-02-06T05:33+0300
2025-02-06T05:33+0300
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ХАБАРОВСК, 6 фев - ПРАЙМ. Дело возбуждено в отношении компании "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц, компании подозреваются в сговоре на цены, сообщает хабаровское УФАС в четверг в своем Telegram-канале.
Ранее ФАС России провела картельные проверки крупнейших производителей куриных яиц и федеральных торговых сетей. Проверки проводились на предмет заключения антиконкурентных соглашений, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара.
"ФАС возбудила дело в отношении "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц (АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский", АО "Птицефабрика "Комсомольская"). Служба подозревает организации в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения", - говорится в сообщении управления.
По предварительным данным, организации вели согласованную деятельность на рынке реализации яйца куриного в Хабаровском крае, что могло приводить к росту стоимости этого товара. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
В Хабаровске средняя цена десятка яиц первой категории указанных фабрик колеблется в районе 145 рублей.
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Бизнес, Промышленность, Экономика, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Хабаровский край, УФАС
ФАС возбудила дело против производителей куриных яиц в Хабаровском крае
ФАС возбудила дело против компании "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц
ХАБАРОВСК, 6 фев - ПРАЙМ. Дело возбуждено в отношении компании "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц, компании подозреваются в сговоре на цены, сообщает хабаровское УФАС в четверг в своем Telegram-канале.
Ранее ФАС России провела картельные проверки крупнейших производителей куриных яиц и федеральных торговых сетей. Проверки проводились на предмет заключения антиконкурентных соглашений, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара.
"ФАС возбудила дело в отношении "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц (АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский", АО "Птицефабрика "Комсомольская"). Служба подозревает организации в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения", - говорится в сообщении управления.
По предварительным данным, организации вели согласованную деятельность на рынке реализации яйца куриного в Хабаровском крае, что могло приводить к росту стоимости этого товара. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
В Хабаровске средняя цена десятка яиц первой категории указанных фабрик колеблется в районе 145 рублей.