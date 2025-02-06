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ФАС возбудила дело против производителей куриных яиц в Хабаровском крае

ФАС возбудила дело против производителей куриных яиц в Хабаровском крае - 06.02.2025, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело против производителей куриных яиц в Хабаровском крае

Дело возбуждено в отношении компании "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц, компании подозреваются в сговоре на цены, сообщает хабаровское УФАС в... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T05:33+0300

2025-02-06T05:33+0300

2025-02-06T05:33+0300

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ХАБАРОВСК, 6 фев - ПРАЙМ. Дело возбуждено в отношении компании "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц, компании подозреваются в сговоре на цены, сообщает хабаровское УФАС в четверг в своем Telegram-канале. Ранее ФАС России провела картельные проверки крупнейших производителей куриных яиц и федеральных торговых сетей. Проверки проводились на предмет заключения антиконкурентных соглашений, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. "ФАС возбудила дело в отношении "ДВ Невада" и двух производителей куриных яиц (АО "Племенной птицеводческий завод "Хабаровский", АО "Птицефабрика "Комсомольская"). Служба подозревает организации в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения", - говорится в сообщении управления. По предварительным данным, организации вели согласованную деятельность на рынке реализации яйца куриного в Хабаровском крае, что могло приводить к росту стоимости этого товара. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. В Хабаровске средняя цена десятка яиц первой категории указанных фабрик колеблется в районе 145 рублей.

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