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ФАС взыскала почти десять миллиардов рублей штрафов в 2024 году - 06.02.2025, ПРАЙМ
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ФАС взыскала почти десять миллиардов рублей штрафов в 2024 году
ФАС взыскала почти десять миллиардов рублей штрафов в 2024 году - 06.02.2025, ПРАЙМ
ФАС взыскала почти десять миллиардов рублей штрафов в 2024 году
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году, из них 4,1 миллиарда рублей пришлось на сферу... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T10:03+0300
2025-02-06T10:03+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году, из них 4,1 миллиарда рублей пришлось на сферу промышленности, заявили в службе. "В 2024 году ФАС взыскала штрафов на общую сумму 9,9 миллиарда рублей. Наибольшее количество штрафов по центральному аппарату службы оплачено в следующих сферах: Промышленность - 4,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сфере связи и информационных технологий было выплачено штрафов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, а по делам о картельных сговорах и закрытых закупках - 1,1 миллиарда рублей. В службе напомнили, что штрафные санкции являются крайней мерой воздействия на нарушителей закона о защите конкуренции. При этом в своей работе ФАС активно использует превентивные меры, в том числе такие, как согласование организациям торгово-сбытовых политик и антимонопольных комплаенсов, систематизация положений, связанных с выдачей предостережений и предупреждений.
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россия, фас рф
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ
10:03 06.02.2025
 
ФАС взыскала почти десять миллиардов рублей штрафов в 2024 году

ФАС России взыскала почти десять миллиардов рублей штрафов в 2024 году

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году, из них 4,1 миллиарда рублей пришлось на сферу промышленности, заявили в службе.
"В 2024 году ФАС взыскала штрафов на общую сумму 9,9 миллиарда рублей. Наибольшее количество штрафов по центральному аппарату службы оплачено в следующих сферах: Промышленность - 4,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сфере связи и информационных технологий было выплачено штрафов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, а по делам о картельных сговорах и закрытых закупках - 1,1 миллиарда рублей.
В службе напомнили, что штрафные санкции являются крайней мерой воздействия на нарушителей закона о защите конкуренции. При этом в своей работе ФАС активно использует превентивные меры, в том числе такие, как согласование организациям торгово-сбытовых политик и антимонопольных комплаенсов, систематизация положений, связанных с выдачей предостережений и предупреждений.
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