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В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам
В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам, заявил в четверг министр... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T14:45+0300
2025-02-06T14:45+0300
2025-02-06T14:54+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам, заявил в четверг министр обороны Антти Хяккянен. "Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии", - сказал Хяккянен на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале финского правительства. Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, уточняет минобороны.Запрет будет также применяться к лицам, которые имеет юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства.Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающее в Финляндии иностранные граждане, в соответствии с действующим законодательством, должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
https://1prime.ru/20250129/finlyandiya-854532371.html
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финляндия, россия
Недвижимость, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ
В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам
Власти Финляндии внесли в парламент проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам, заявил в четверг министр обороны Антти Хяккянен.
"Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии", - сказал Хяккянен на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале финского правительства.
Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, уточняет минобороны.
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Запрет будет также применяться к лицам, которые имеет юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства.
Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающее в Финляндии иностранные граждане, в соответствии с действующим законодательством, должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.