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В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам - 06.02.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам
В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам, заявил в четверг министр... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T14:45+0300
2025-02-06T14:54+0300
недвижимость
финляндия
россия
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам, заявил в четверг министр обороны Антти Хяккянен. "Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии", - сказал Хяккянен на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале финского правительства. Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, уточняет минобороны.Запрет будет также применяться к лицам, которые имеет юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства.Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающее в Финляндии иностранные граждане, в соответствии с действующим законодательством, должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
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финляндия, россия
Недвижимость, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ
14:45 06.02.2025 (обновлено: 14:54 06.02.2025)
 
В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам

Власти Финляндии внесли в парламент проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам, заявил в четверг министр обороны Антти Хяккянен.
"Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии", - сказал Хяккянен на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале финского правительства.
Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, уточняет минобороны.
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Запрет будет также применяться к лицам, которые имеет юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства.
Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающее в Финляндии иностранные граждане, в соответствии с действующим законодательством, должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
 
НедвижимостьФИНЛЯНДИЯРОССИЯ
 
 
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