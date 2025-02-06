https://1prime.ru/20250206/finlyandiya-854724431.html

В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам

В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Финляндии внесен проект об ограничении сделок с недвижимостью россиянам

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам, заявил в четверг министр... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T14:45+0300

2025-02-06T14:45+0300

2025-02-06T14:54+0300

недвижимость

финляндия

россия

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит осуществление сделок с недвижимостью россиянам, заявил в четверг министр обороны Антти Хяккянен. "Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии", - сказал Хяккянен на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале финского правительства. Согласно законопроекту, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдано лицу, страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии, уточняет минобороны.Запрет будет также применяться к лицам, которые имеет юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта такого государства.Согласно предложению, полный запрет будет применяться к приобретениям, если лицо не проживает в Финляндии постоянно. Лица с двойным гражданством или постоянно проживающее в Финляндии иностранные граждане, в соответствии с действующим законодательством, должны будут получать разрешение на приобретение участков в стране.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.

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финляндия, россия