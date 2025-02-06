https://1prime.ru/20250206/firma-854711853.html
ЕС нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США, пишут СМИ
ЕС нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США, пишут СМИ - 06.02.2025, ПРАЙМ
ЕС нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США, пишут СМИ
Европейский союз нанял лоббистскую фирму DCI Group AZ, LLC для продвижения своих интересов в США перед победой Дональда Трампа на президентских выборах,... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T09:33+0300
2025-02-06T09:33+0300
2025-02-06T09:33+0300
политика
ес
сша
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Европейский союз нанял лоббистскую фирму DCI Group AZ, LLC для продвижения своих интересов в США перед победой Дональда Трампа на президентских выборах, говорится в публикации издания Politico."DCI Group AZ, LLC, будет консультировать делегацию ЕС в США по вопросам коммуникации и стратегии взаимодействия с общественностью для внешних заинтересованных сторон, уделяя особое внимание продвижению торговли и инвестиций ЕС в Соединенных Штатах", - цитирует издание отчетную форму DCI.Отмечается, что документ, подтверждающий найм, был подан в Реестр иностранных агентов США 1 ноября 2024 года. DCI Group известна в Вашингтоне, так как в предвыборной кампании 2016 года Трамп нанял бывшего президента компании Джима Мерфи в качестве директора по национальной политике.
https://1prime.ru/20250204/poshliny-854669714.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, сша, politico
Политика, ЕС, США, Politico
ЕС нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США, пишут СМИ
Politico: ЕС нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Европейский союз нанял лоббистскую фирму DCI Group AZ, LLC для продвижения своих интересов в США перед победой Дональда Трампа на президентских выборах, говорится в публикации издания Politico.
"DCI Group AZ, LLC, будет консультировать делегацию ЕС в США по вопросам коммуникации и стратегии взаимодействия с общественностью для внешних заинтересованных сторон, уделяя особое внимание продвижению торговли и инвестиций ЕС в Соединенных Штатах", - цитирует издание отчетную форму DCI.
Отмечается, что документ, подтверждающий найм, был подан в Реестр иностранных агентов США 1 ноября 2024 года. DCI Group известна в Вашингтоне, так как в предвыборной кампании 2016 года Трамп нанял бывшего президента компании Джима Мерфи в качестве директора по национальной политике.
Туск призвал ЕС зеркально ответить на таможенные пошлины США