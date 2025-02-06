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ЕС нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США, пишут СМИ

ЕС нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США, пишут СМИ - 06.02.2025, ПРАЙМ

ЕС нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США, пишут СМИ

Европейский союз нанял лоббистскую фирму DCI Group AZ, LLC для продвижения своих интересов в США перед победой Дональда Трампа на президентских выборах,... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T09:33+0300

2025-02-06T09:33+0300

2025-02-06T09:33+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Европейский союз нанял лоббистскую фирму DCI Group AZ, LLC для продвижения своих интересов в США перед победой Дональда Трампа на президентских выборах, говорится в публикации издания Politico."DCI Group AZ, LLC, будет консультировать делегацию ЕС в США по вопросам коммуникации и стратегии взаимодействия с общественностью для внешних заинтересованных сторон, уделяя особое внимание продвижению торговли и инвестиций ЕС в Соединенных Штатах", - цитирует издание отчетную форму DCI.Отмечается, что документ, подтверждающий найм, был подан в Реестр иностранных агентов США 1 ноября 2024 года. DCI Group известна в Вашингтоне, так как в предвыборной кампании 2016 года Трамп нанял бывшего президента компании Джима Мерфи в качестве директора по национальной политике.

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