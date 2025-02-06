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Сенат Франции принял резонансный законопроект о бюджете
Сенат Франции принял резонансный законопроект о бюджете - 06.02.2025, ПРАЙМ
Сенат Франции принял резонансный законопроект о бюджете
Сенат Франции окончательно одобрил резонансный законопроект о бюджете на 2025 год, следует из трансляции заседания на сайте госоргана. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:57+0300
2025-02-06T13:57+0300
2025-02-06T14:00+0300
экономика
франция
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ПАРИЖ, 6 фев – ПРАЙМ. Сенат Франции окончательно одобрил резонансный законопроект о бюджете на 2025 год, следует из трансляции заседания на сайте госоргана. За законопроект проголосовали 219 сенаторов, против – 107. Законопроект, таким образом, является окончательно принятым. За законопроект проголосовали 219 сенаторов, против - 107. В понедельник премьер-министр Франции Франсуа Байру принял законопроект без голосования нижней палаты парламента, избегая таким образом вотума недоверия от оппозиции.Законопроект направлен на сокращение дефицита бюджета до 5,4% в 2025 году и предусматривает сокращение государственных расходов. В то же время, бюджет предусматривает увеличение военных расходов на 3,3 миллиарда евро в сравнении с 2024 годом.Законопроект также предусматривает временное повышение налогов для богатых граждан и крупных компаний.
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франция
Сенат Франции принял резонансный законопроект о бюджете
Сенат Франции принял резонансный законопроект о бюджете на 2025 год
ПАРИЖ, 6 фев – ПРАЙМ. Сенат Франции окончательно одобрил резонансный законопроект о бюджете на 2025 год, следует из трансляции заседания на сайте госоргана.
За законопроект проголосовали 219 сенаторов, против – 107. Законопроект, таким образом, является окончательно принятым.
За законопроект проголосовали 219 сенаторов, против - 107. В понедельник премьер-министр Франции Франсуа Байру принял законопроект без голосования нижней палаты парламента, избегая таким образом вотума недоверия от оппозиции.
Законопроект направлен на сокращение дефицита бюджета до 5,4% в 2025 году и предусматривает сокращение государственных расходов. В то же время, бюджет предусматривает увеличение военных расходов на 3,3 миллиарда евро в сравнении с 2024 годом.
Законопроект также предусматривает временное повышение налогов для богатых граждан и крупных компаний.
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