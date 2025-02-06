https://1prime.ru/20250206/gaz-854730894.html
В ЕК не ответили, готов ли ЕС требовать у Киева возобновить транзит газа
В ЕК не ответили, готов ли ЕС требовать у Киева возобновить транзит газа - 06.02.2025, ПРАЙМ
В ЕК не ответили, готов ли ЕС требовать у Киева возобновить транзит газа
Представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен не стала отвечать на вопрос журналистов, собирается ли Брюссель оказывать давление на Киев в вопросе... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T17:19+0300
2025-02-06T17:19+0300
2025-02-06T17:19+0300
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – ПРАЙМ. Представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен не стала отвечать на вопрос журналистов, собирается ли Брюссель оказывать давление на Киев в вопросе возобновления транзита российского газа в европейские страны. "Я могу только подтвердить, что мы работаем, чтобы обеспечить безопасность энергетических поставок затронутым странам, но мы также всегда над этим работали, находились в контакте со Словакией, Венгрией и другими затронутыми странами… В ближайшее время мы выступим с планом по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей", - сказала она. На уточняющий вопрос, означает ли это "да" или "нет", представитель ЕК ушла от прямого ответа. "Мы не заинтересованы в увеличении поставок российских ископаемых энергоносителей в ЕС, напротив мы работаем над планом по полному отказу от них", - ответила она. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед голосованием в конце января в Брюсселе по продлению экономических санкций против России указывал, что голосование Венгрии по продлению антироссийских санкций еще на полгода будет зависеть от того, даст ли Евросоюз Будапешту гарантии по энергобезопасности. Такие гарантии Будапешту были даны, и санкции были продлены на полгода. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
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ес, еврокомиссия, россия, газ, транзит газа через украину, украина
Энергетика, ЕС, Еврокомиссия, РОССИЯ, Газ, транзит газа через Украину, УКРАИНА
В ЕК не ответили, готов ли ЕС требовать у Киева возобновить транзит газа
Представитель ЕК не ответила, готов ли ЕС требовать у Киева возобновить транзит газа
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – ПРАЙМ. Представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен не стала отвечать на вопрос журналистов, собирается ли Брюссель оказывать давление на Киев в вопросе возобновления транзита российского газа в европейские страны.
"Я могу только подтвердить, что мы работаем, чтобы обеспечить безопасность энергетических поставок затронутым странам, но мы также всегда над этим работали, находились в контакте со Словакией, Венгрией и другими затронутыми странами… В ближайшее время мы выступим с планом по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей", - сказала она.
На уточняющий вопрос, означает ли это "да" или "нет", представитель ЕК ушла от прямого ответа.
ЕК не подтвердила связь мирных переговоров и транзит газа в страны ЕС
"Мы не заинтересованы в увеличении поставок российских ископаемых энергоносителей в ЕС, напротив мы работаем над планом по полному отказу от них", - ответила она.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед голосованием в конце января в Брюсселе по продлению экономических санкций против России указывал, что голосование Венгрии по продлению антироссийских санкций еще на полгода будет зависеть от того, даст ли Евросоюз Будапешту гарантии по энергобезопасности. Такие гарантии Будапешту были даны, и санкции были продлены на полгода.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.