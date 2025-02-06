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ПМР ведет диалог о контракте на стабильные поставки газа

ПМР ведет диалог о контракте на стабильные поставки газа - 06.02.2025, ПРАЙМ

ПМР ведет диалог о контракте на стабильные поставки газа

Тирасполь ведет переговоры о контракте на стабильные поставки газа в Приднестровье, а пока пользуется газом, закупленным на средства из экстренного финансового... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:59+0300

2025-02-06T18:59+0300

2025-02-06T18:59+0300

энергетика

приднестровье

газ

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Тирасполь ведет переговоры о контракте на стабильные поставки газа в Приднестровье, а пока пользуется газом, закупленным на средства из экстренного финансового гранта ЕС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "С 1 февраля в Приднестровье поступает газ, закупленный на средства из экстренного финансового гранта Европейского союза. Он предназначен только для обеспечения потребностей населения, работы социальных и медицинских учреждений, а также пищевых производств", - сказал Игнатьев. Он подчеркнул, что эта помощь выделена на десять дней и за это время Тирасполю необходимо завершить процесс заключения контракта на дальнейшие стабильные поставки газа в республику. "Соответствующие переговоры идут", - добавил министр. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло. Полный текст интервью читайте на сайте ria в 9.00 мск 7 февраля.

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приднестровье, газ