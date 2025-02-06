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В Приднестровье объяснили порядок получения газа с помощью России - 06.02.2025, ПРАЙМ
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В Приднестровье объяснили порядок получения газа с помощью России
В Приднестровье объяснили порядок получения газа с помощью России - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье объяснили порядок получения газа с помощью России
Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:35+0300
2025-02-06T19:35+0300
энергетика
приднестровье
молдавия
россия
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер", - сказал Игнатьев, комментируя сообщение о поставках из России "гуманитарного газа". После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 9.00 мск.
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приднестровье, молдавия, россия, ес, газ
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ЕС, Газ
19:35 06.02.2025
 
В Приднестровье объяснили порядок получения газа с помощью России

МИД ПМР: Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, это кредит на его покупку

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер", - сказал Игнатьев, комментируя сообщение о поставках из России "гуманитарного газа".
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Тирасполь
Лидер Приднестровья назвал первопричину энергокризиса
1 февраля, 20:03
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 9.00 мск.
 
ЭнергетикаПРИДНЕСТРОВЬЕМОЛДАВИЯРОССИЯЕСГаз
 
 
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