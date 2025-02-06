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В Приднестровье объяснили порядок получения газа с помощью России

В Приднестровье объяснили порядок получения газа с помощью России - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Приднестровье объяснили порядок получения газа с помощью России

Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:35+0300

2025-02-06T19:35+0300

2025-02-06T19:35+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия не предоставляет Приднестровью бесплатный газ, "гуманитарный газ" - это кредит на его закупку на европейских рынках, объяснил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. "Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер", - сказал Игнатьев, комментируя сообщение о поставках из России "гуманитарного газа". После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 9.00 мск.

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приднестровье, молдавия, россия, ес, газ