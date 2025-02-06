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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1 процент

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1 процент - 06.02.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1 процент

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли на 1% – до 581 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T20:53+0300

2025-02-06T20:53+0300

2025-02-06T20:53+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли на 1% – до 581 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 577,4 доллара (+0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 574,3 доллара (-0,2%), ценовой максимум – 594 доллара (+3,2%). Последние фьючерсы торговались по 580,9 доллара (+1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 575,4 доллара за тысячу кубометров. "В четверг цены на газ в Европе обновляют двухлетние максимумы... За тысячу кубометров "голубого топлива" дают 584 доллара. Всю неделю рынок лихорадит. Ключевой повод для столь высокого градуса напряжения заключается в отсутствии понимания, у кого, по какой цене и каким образом ЕС будет закупать газ перед следующим отопительным сезоном", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По его словам, из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины в Европу проблемы с новыми закупками стали острее. Предыдущая статистика показывала, что газ в ЕС поступает и через "Турецкий поток", но этого недостаточно, отметил аналитик. "Сегодняшние новости о том, что Словакия, которая ранее оказалась "отрезана" от поставок газа через прежние маршруты, тоже получила газ через "Турецкий поток", должны были приостановить биржевую панику, но этого пока не случилось", – добавил эксперт. Данные оператора венгерской системы газопроводов Foldgazszallito (FGSZ) свидетельствуют, что сейчас в Словакию поступает около 270 тысяч кубометров в час, однако происхождение газа неизвестно. Если это российский газ, то он поступает транзитом через несколько стран с турецкого коридора. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.

https://1prime.ru/20250131/potok-854585930.html

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