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СМИ: "Газпром" начал поставлять газ для словацкой SPP по "Турецкому потоку" - 06.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: "Газпром" начал поставлять газ для словацкой SPP по "Турецкому потоку"
СМИ: "Газпром" начал поставлять газ для словацкой SPP по "Турецкому потоку" - 06.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: "Газпром" начал поставлять газ для словацкой SPP по "Турецкому потоку"
Российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку", сообщило словацкое издание Dennik N. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T11:56+0300
2025-02-06T11:59+0300
энергетика
газ
газпром
газопровод "турецкий поток"
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БРАТИСЛАВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку", сообщило словацкое издание Dennik N. "Газпром" начал с 1 февраля поставлять газ для SPP через южный трубопровод "Турецкий поток", сообщил глава (словацкой) компании Войтех Ференц. По его словам, с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт с "Газпром экспортом" действует до 2034 года", - говорится в материале издания."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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газ, газпром, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
11:56 06.02.2025 (обновлено: 11:59 06.02.2025)
 
СМИ: "Газпром" начал поставлять газ для словацкой SPP по "Турецкому потоку"

Dennik N: "Газпром" начал поставлять газ для словацкой SPP по "Турецкому потоку"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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БРАТИСЛАВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку", сообщило словацкое издание Dennik N.
"Газпром" начал с 1 февраля поставлять газ для SPP через южный трубопровод "Турецкий поток", сообщил глава (словацкой) компании Войтех Ференц. По его словам, с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт с "Газпром экспортом" действует до 2034 года", - говорится в материале издания.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Молдовагаз - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
"Молдовагаз" опроверг сообщения о выплате Молдавией "Газпрому" части долга
16 января, 18:56
 
ЭнергетикаГазГазпромГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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