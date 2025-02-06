https://1prime.ru/20250206/gazprom-854717272.html

СМИ: "Газпром" начал поставлять газ для словацкой SPP по "Турецкому потоку"

СМИ: "Газпром" начал поставлять газ для словацкой SPP по "Турецкому потоку" - 06.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: "Газпром" начал поставлять газ для словацкой SPP по "Турецкому потоку"

Российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку", сообщило словацкое издание Dennik N. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T11:56+0300

2025-02-06T11:56+0300

2025-02-06T11:59+0300

энергетика

газ

газпром

газопровод "турецкий поток"

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БРАТИСЛАВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку", сообщило словацкое издание Dennik N. "Газпром" начал с 1 февраля поставлять газ для SPP через южный трубопровод "Турецкий поток", сообщил глава (словацкой) компании Войтех Ференц. По его словам, с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт с "Газпром экспортом" действует до 2034 года", - говорится в материале издания."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://1prime.ru/20250116/moldovagaz-854261557.html

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газ, газпром, газопровод "турецкий поток"