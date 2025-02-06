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Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона
Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона - 06.02.2025, ПРАЙМ
Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановит работу в пятницу из-за циклона в Татарском проливе, информирует региональное... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T05:12+0300
2025-02-06T05:12+0300
2025-02-06T05:12+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановит работу в пятницу из-за циклона в Татарском проливе, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в начале суток 7 февраля ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.
По прогнозу синоптиков, движение судов из порта Ванино на Сахалин может начаться в середине суток 10 февраля.
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бизнес, россия, сахалин, татарский пролив, южно-сахалинск, порт ванино
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Татарский пролив, Южно-Сахалинск, порт Ванино
Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона
Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу в пятницу из-за циклона
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановит работу в пятницу из-за циклона в Татарском проливе, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в начале суток 7 февраля ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.
По прогнозу синоптиков, движение судов из порта Ванино на Сахалин может начаться в середине суток 10 февраля.