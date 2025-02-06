https://1prime.ru/20250206/holmsk-854709393.html

Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона

Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона - 06.02.2025, ПРАЙМ

Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановит работу в пятницу из-за циклона в Татарском проливе, информирует региональное... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T05:12+0300

2025-02-06T05:12+0300

2025-02-06T05:12+0300

бизнес

россия

сахалин

татарский пролив

южно-сахалинск

порт ванино

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854709393.jpg?1738807949

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановит работу в пятницу из-за циклона в Татарском проливе, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в начале суток 7 февраля ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. По прогнозу синоптиков, движение судов из порта Ванино на Сахалин может начаться в середине суток 10 февраля.

сахалин

татарский пролив

южно-сахалинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сахалин, татарский пролив, южно-сахалинск, порт ванино