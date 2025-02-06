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Индия продолжит снижать пошлины по мере развития своего производства

Индия продолжит снижать пошлины по мере развития своего производства - 06.02.2025, ПРАЙМ

Индия продолжит снижать пошлины по мере развития своего производства

Индия продолжит снижать пошлины и постепенно отменять сборы с импорта по мере развития отечественного производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T17:56+0300

2025-02-06T17:56+0300

2025-02-06T17:56+0300

экономика

индия

пошлины

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Индия продолжит снижать пошлины и постепенно отменять сборы с импорта по мере развития отечественного производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу Центрального совета по косвенным налогам и таможне правительства Индии Санджая Агарвала. "Индия продолжит снижать пошлины и постепенно отменять дополнительные сборы с импорта по мере развития отечественного производства", - говорится в публикации. Агарвал, который дал агентству интервью, отметил, что в ближайшее время начнутся консультации с заинтересованными сторонами и министерствами о том, можно ли понизить еще пошлины без ущерба. "По мере углубления цепочек создания стоимости таможенные пошлины должны снижаться, иначе возникнет неэффективность", - приводит агентство слова Агарвала.

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индия

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индия, пошлины