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Управление Панамского канала опровергло заявление госдепа США - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Управление Панамского канала опровергло заявление госдепа США
Управление Панамского канала опровергло заявление госдепа США - 06.02.2025, ПРАЙМ
Управление Панамского канала опровергло заявление госдепа США
Руководство Панамского канала опровергло заявление Государственного департамента США о том, что сборы за проход американских правительственных судов через канал | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T09:16+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Руководство Панамского канала опровергло заявление Государственного департамента США о том, что сборы за проход американских правительственных судов через канал были отменены."Ввиду распространенного госдепом США объявления, руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, извещает, что не вносило в них никаких корректировок", - отмечается в сообщении, опубликованном в социальной сети Х.Государственный департамент США ранее заявил, власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США. Подчеркивалось, что отмена сборов принесет значительные экономические выгоды для американского правительства.
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бизнес, сша, панама
Экономика, Бизнес, США, ПАНАМА
09:16 06.02.2025
 
Управление Панамского канала опровергло заявление госдепа США

Управление Панамского канала опровергло заявление об отмене сборов для судов США

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский"Панамский канал со стороны Тихого океана
Панамский канал со стороны Тихого океана - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Руководство Панамского канала опровергло заявление Государственного департамента США о том, что сборы за проход американских правительственных судов через канал были отменены.
"Ввиду распространенного госдепом США объявления, руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, извещает, что не вносило в них никаких корректировок", - отмечается в сообщении, опубликованном в социальной сети Х.
Государственный департамент США ранее заявил, власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США. Подчеркивалось, что отмена сборов принесет значительные экономические выгоды для американского правительства.
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