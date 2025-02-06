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Управление Панамского канала опровергло заявление госдепа США
Управление Панамского канала опровергло заявление госдепа США - 06.02.2025, ПРАЙМ
Управление Панамского канала опровергло заявление госдепа США
Руководство Панамского канала опровергло заявление Государственного департамента США о том, что сборы за проход американских правительственных судов через канал | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T09:16+0300
2025-02-06T09:16+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Руководство Панамского канала опровергло заявление Государственного департамента США о том, что сборы за проход американских правительственных судов через канал были отменены."Ввиду распространенного госдепом США объявления, руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, извещает, что не вносило в них никаких корректировок", - отмечается в сообщении, опубликованном в социальной сети Х.Государственный департамент США ранее заявил, власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США. Подчеркивалось, что отмена сборов принесет значительные экономические выгоды для американского правительства.
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бизнес, сша, панама
Экономика, Бизнес, США, ПАНАМА
Управление Панамского канала опровергло заявление госдепа США
Управление Панамского канала опровергло заявление об отмене сборов для судов США
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Руководство Панамского канала опровергло заявление Государственного департамента США о том, что сборы за проход американских правительственных судов через канал были отменены.
"Ввиду распространенного госдепом США объявления, руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, извещает, что не вносило в них никаких корректировок", - отмечается в сообщении, опубликованном в социальной сети Х.
Государственный департамент США ранее заявил, власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США. Подчеркивалось, что отмена сборов принесет значительные экономические выгоды для американского правительства.
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