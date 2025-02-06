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Рубио назвал абсурдом необходимость платить за проход по Панамскому каналу
Рубио назвал абсурдом необходимость платить за проход по Панамскому каналу - 06.02.2025, ПРАЙМ
Рубио назвал абсурдом необходимость платить за проход по Панамскому каналу
Требовать от США плату за проход принадлежащих Штатам судов по Панамскому каналу абсурдно, заявил госсекретарь Марко Рубио. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T23:19+0300
2025-02-06T23:19+0300
2025-02-06T23:30+0300
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ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Требовать от США плату за проход принадлежащих Штатам судов по Панамскому каналу абсурдно, заявил госсекретарь Марко Рубио. "У США есть обязательства в рамках договора защищать Панамский канал, если его будут атаковать. Этот договор исполняется вооруженными силами США, в частности ВМС. Я нахожу абсурдным, что мы должны платить за проход через зону, которую мы обязаны защищать во время конфликта", - заявил Рубио на пресс-конференции в Санто-Доминго, которую транслировал госдеп. По его словам, в ходе визита в Панаму он ясно дал понять руководству страны об ожиданиях США.
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сша, марк рубио, панамский канал
Экономика, США, Марк Рубио, Панамский канал
Рубио назвал абсурдом необходимость платить за проход по Панамскому каналу
Рубио: США считают абсурдным платить за транспортировку через Панамский канал
ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Требовать от США плату за проход принадлежащих Штатам судов по Панамскому каналу абсурдно, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"У США есть обязательства в рамках договора защищать Панамский канал, если его будут атаковать. Этот договор исполняется вооруженными силами США, в частности ВМС. Я нахожу абсурдным, что мы должны платить за проход через зону, которую мы обязаны защищать во время конфликта", - заявил Рубио на пресс-конференции в Санто-Доминго, которую транслировал госдеп.
По его словам, в ходе визита в Панаму он ясно дал понять руководству страны об ожиданиях США.
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