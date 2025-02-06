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Рост турпотока из России в Китай в 2025 году прогнозируется в 2-2,5 раза

Рост турпотока из России в Китай в 2025 году прогнозируется в 2-2,5 раза - 06.02.2025, ПРАЙМ

Рост турпотока из России в Китай в 2025 году прогнозируется в 2-2,5 раза

Поток туристов из России в Китай в этом году может вырасти в 2-2,5 раза, в первую очередь за счет увеличения объемов перевозки, сообщил журналистам гендиректор... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T16:03+0300

2025-02-06T16:03+0300

2025-02-06T16:03+0300

экономика

китай

выездной туризм

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Поток туристов из России в Китай в этом году может вырасти в 2-2,5 раза, в первую очередь за счет увеличения объемов перевозки, сообщил журналистам гендиректор туроператора PAC Group Илья Иткин. По данным Ассоциации туроператоров России, число туристических поездок из России в Китай в 2024 году выросло на 96,5% и составило 1,9 миллиона. "К цифрам прошлого года по турпотоку в Китай в этом году ожидаем прирост в 2-2,5 раза. Есть тому предпосылки и главная - расширение числа перевозки на Хайнань из разных городов, а также на материк. Думаю, что эта тенденция будет иметь продолжение, в том числе со стороны российских перевозчиков", - сказал Иткин. Он подчеркнул, что сейчас с Китаем по росту турпотока из России не может сравниться ни одно другое направление. "В прошлом году рост был связан с низкой базой, потому что Китай для туристов открылся одним из последних после пандемии. Сейчас он продолжает очень здорово расти, в том числе как и остров Хайнань, так и сам материк, куда прилетают россияне с разными целями", - уточнил он.

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китай

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китай, выездной туризм