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Рост турпотока из России в Китай в 2025 году прогнозируется в 2-2,5 раза - 06.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250206/kitay-854726983.html
Рост турпотока из России в Китай в 2025 году прогнозируется в 2-2,5 раза
Рост турпотока из России в Китай в 2025 году прогнозируется в 2-2,5 раза - 06.02.2025, ПРАЙМ
Рост турпотока из России в Китай в 2025 году прогнозируется в 2-2,5 раза
Поток туристов из России в Китай в этом году может вырасти в 2-2,5 раза, в первую очередь за счет увеличения объемов перевозки, сообщил журналистам гендиректор... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:03+0300
2025-02-06T16:03+0300
экономика
китай
выездной туризм
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Поток туристов из России в Китай в этом году может вырасти в 2-2,5 раза, в первую очередь за счет увеличения объемов перевозки, сообщил журналистам гендиректор туроператора PAC Group Илья Иткин. По данным Ассоциации туроператоров России, число туристических поездок из России в Китай в 2024 году выросло на 96,5% и составило 1,9 миллиона. "К цифрам прошлого года по турпотоку в Китай в этом году ожидаем прирост в 2-2,5 раза. Есть тому предпосылки и главная - расширение числа перевозки на Хайнань из разных городов, а также на материк. Думаю, что эта тенденция будет иметь продолжение, в том числе со стороны российских перевозчиков", - сказал Иткин. Он подчеркнул, что сейчас с Китаем по росту турпотока из России не может сравниться ни одно другое направление. "В прошлом году рост был связан с низкой базой, потому что Китай для туристов открылся одним из последних после пандемии. Сейчас он продолжает очень здорово расти, в том числе как и остров Хайнань, так и сам материк, куда прилетают россияне с разными целями", - уточнил он.
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китай, выездной туризм
Экономика, КИТАЙ, выездной туризм
16:03 06.02.2025
 
Рост турпотока из России в Китай в 2025 году прогнозируется в 2-2,5 раза

PAC Group: рост турпотока из России в Китай в 2025 году прогнозируется в 2-2,5 раза

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Поток туристов из России в Китай в этом году может вырасти в 2-2,5 раза, в первую очередь за счет увеличения объемов перевозки, сообщил журналистам гендиректор туроператора PAC Group Илья Иткин.
По данным Ассоциации туроператоров России, число туристических поездок из России в Китай в 2024 году выросло на 96,5% и составило 1,9 миллиона.
"К цифрам прошлого года по турпотоку в Китай в этом году ожидаем прирост в 2-2,5 раза. Есть тому предпосылки и главная - расширение числа перевозки на Хайнань из разных городов, а также на материк. Думаю, что эта тенденция будет иметь продолжение, в том числе со стороны российских перевозчиков", - сказал Иткин.
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16 мая 2024, 10:19
Он подчеркнул, что сейчас с Китаем по росту турпотока из России не может сравниться ни одно другое направление. "В прошлом году рост был связан с низкой базой, потому что Китай для туристов открылся одним из последних после пандемии. Сейчас он продолжает очень здорово расти, в том числе как и остров Хайнань, так и сам материк, куда прилетают россияне с разными целями", - уточнил он.
 
ЭкономикаКИТАЙвыездной туризм
 
 
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