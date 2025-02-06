https://1prime.ru/20250206/krym-854739892.html
Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост
Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост - 06.02.2025, ПРАЙМ
Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост
Автомобильный трафик через север Крыма превысил трафик через Крымский мост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T20:54+0300
2025-02-06T20:54+0300
2025-02-06T20:54+0300
крым
сергей аксенов
сухопутный маршрут в крым
крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_83ab411ae8bb5f7a167f340046ebac44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Автомобильный трафик через север Крыма превысил трафик через Крымский мост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Вопросы модернизации автодороги Симферополь-Джанкой, которая была передана в федеральное ведение, обсудили власти Крыма с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым, сообщил Аксенов. "В последнее время данные статистики показывают, что акцент логистики сместился и поток автотранспорта через МАПП "Джанкой" превысил трафик через Крымский мост", - написал Аксенов в Telegram-канале. Росавтодор отремонтировал важный участок в черте города Джанкоя, на данный момент ликвидируются деформация и разрушения покрытия на других участках, сообщил он. Аксенов не сообщил о планах по капитальному ремонту и реконструкции дороги. Ранее глава Крыма сообщал, что власти республики с федеральными властями рассматривают вариант реконструкции дороги Симферополь – Джанкой с расширением с 2 до 4 полос. Дорога- важная часть инфраструктуры полуострова, большинство грузов в Крым доставляется по сухопутному коридору, частью которого она является.
https://1prime.ru/20241222/avtotrassa-853781237.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a33274f0885bad22799aaa1dca786fd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, сухопутный маршрут в крым, крымский мост
КРЫМ, Сергей Аксенов, сухопутный маршрут в Крым, Крымский мост
Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост
Аксенов: автотрафик через север Крыма превысил трафик через Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Автомобильный трафик через север Крыма превысил трафик через Крымский мост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Вопросы модернизации автодороги Симферополь-Джанкой, которая была передана в федеральное ведение, обсудили власти Крыма с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым, сообщил Аксенов.
"В последнее время данные статистики показывают, что акцент логистики сместился и поток автотранспорта через МАПП "Джанкой" превысил трафик через Крымский мост", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Власти Кубани назвали преимущества новой трассы до Крымского моста
Росавтодор отремонтировал важный участок в черте города Джанкоя, на данный момент ликвидируются деформация и разрушения покрытия на других участках, сообщил он. Аксенов не сообщил о планах по капитальному ремонту и реконструкции дороги.
Ранее глава Крыма сообщал, что власти республики с федеральными властями рассматривают вариант реконструкции дороги Симферополь – Джанкой с расширением с 2 до 4 полос. Дорога- важная часть инфраструктуры полуострова, большинство грузов в Крым доставляется по сухопутному коридору, частью которого она является.