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Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост

Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост - 06.02.2025, ПРАЙМ

Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост

Автомобильный трафик через север Крыма превысил трафик через Крымский мост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T20:54+0300

2025-02-06T20:54+0300

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крым

сергей аксенов

сухопутный маршрут в крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Автомобильный трафик через север Крыма превысил трафик через Крымский мост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Вопросы модернизации автодороги Симферополь-Джанкой, которая была передана в федеральное ведение, обсудили власти Крыма с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым, сообщил Аксенов. "В последнее время данные статистики показывают, что акцент логистики сместился и поток автотранспорта через МАПП "Джанкой" превысил трафик через Крымский мост", - написал Аксенов в Telegram-канале. Росавтодор отремонтировал важный участок в черте города Джанкоя, на данный момент ликвидируются деформация и разрушения покрытия на других участках, сообщил он. Аксенов не сообщил о планах по капитальному ремонту и реконструкции дороги. Ранее глава Крыма сообщал, что власти республики с федеральными властями рассматривают вариант реконструкции дороги Симферополь – Джанкой с расширением с 2 до 4 полос. Дорога- важная часть инфраструктуры полуострова, большинство грузов в Крым доставляется по сухопутному коридору, частью которого она является.

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крым, сергей аксенов, сухопутный маршрут в крым, крымский мост