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Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост
Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост - 06.02.2025, ПРАЙМ
Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост
Автомобильный трафик через север Крыма превысил трафик через Крымский мост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T20:54+0300
2025-02-06T20:54+0300
крым
сергей аксенов
сухопутный маршрут в крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Автомобильный трафик через север Крыма превысил трафик через Крымский мост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Вопросы модернизации автодороги Симферополь-Джанкой, которая была передана в федеральное ведение, обсудили власти Крыма с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым, сообщил Аксенов. "В последнее время данные статистики показывают, что акцент логистики сместился и поток автотранспорта через МАПП "Джанкой" превысил трафик через Крымский мост", - написал Аксенов в Telegram-канале. Росавтодор отремонтировал важный участок в черте города Джанкоя, на данный момент ликвидируются деформация и разрушения покрытия на других участках, сообщил он. Аксенов не сообщил о планах по капитальному ремонту и реконструкции дороги. Ранее глава Крыма сообщал, что власти республики с федеральными властями рассматривают вариант реконструкции дороги Симферополь – Джанкой с расширением с 2 до 4 полос. Дорога- важная часть инфраструктуры полуострова, большинство грузов в Крым доставляется по сухопутному коридору, частью которого она является.
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крым, сергей аксенов, сухопутный маршрут в крым, крымский мост
КРЫМ, Сергей Аксенов, сухопутный маршрут в Крым, Крымский мост
20:54 06.02.2025
 
Автотрафик через Джанкой превысил трафик через Крымский мост

Аксенов: автотрафик через север Крыма превысил трафик через Крымский мост

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Автомобильный трафик через север Крыма превысил трафик через Крымский мост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Вопросы модернизации автодороги Симферополь-Джанкой, которая была передана в федеральное ведение, обсудили власти Крыма с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым, сообщил Аксенов.
"В последнее время данные статистики показывают, что акцент логистики сместился и поток автотранспорта через МАПП "Джанкой" превысил трафик через Крымский мост", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
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Росавтодор отремонтировал важный участок в черте города Джанкоя, на данный момент ликвидируются деформация и разрушения покрытия на других участках, сообщил он. Аксенов не сообщил о планах по капитальному ремонту и реконструкции дороги.
Ранее глава Крыма сообщал, что власти республики с федеральными властями рассматривают вариант реконструкции дороги Симферополь – Джанкой с расширением с 2 до 4 полос. Дорога- важная часть инфраструктуры полуострова, большинство грузов в Крым доставляется по сухопутному коридору, частью которого она является.
 
КРЫМСергей Аксеновсухопутный маршрут в КрымКрымский мост
 
 
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