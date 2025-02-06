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"Мираторг" оценил перспективу появления лосося российской селекции
"Мираторг" оценил перспективу появления лосося российской селекции - 06.02.2025, ПРАЙМ
"Мираторг" оценил перспективу появления лосося российской селекции
Российский генотипированный лосось может появиться в перспективе 4-5 лет, рассказал журналистам директор по генетике агропромышленного холдинга "Мираторг"... | 06.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Российский генотипированный лосось может появиться в перспективе 4-5 лет, рассказал журналистам директор по генетике агропромышленного холдинга "Мираторг" Николай Елаткин. "С компанией "Инарктика" мы уже год реализуем проект по генотипированию, то есть определению родословной атлантического лосося для того, чтобы на горизонте 4-5 лет получить выведенного из нашей генетической базы отечественного лосося", - сказал Елаткин в Центре геномной селекции "Мираторга". По его словам, это уникальный проект, так как в этой отрасли практически отсутствует импортозамещение: весь лосось, который выращивается в России, — из иностранного посадочного материала. "Мы помогаем им ("Инарктитке" – ред.) вести именно селекционную работу, работу по тому, чтобы правильно с точки зрения генетики управлять этим стадом, чтобы у них рыба с каждым поколением улучшалась. Это очень важно, потому что первое потомство у лососевых — это 4-5 лет. То есть очень большой цикл", — пояснил Елаткин. Центр геномной селекции "Мираторга" был создан в 2019 году. Он ежегодно проводит порядка 400 тысяч исследований. Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. "Инарктика" – крупнейший в России производитель аквакультурного лосося и морской форели. Владеет 12 действующими фермами - девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тысяч тонн красной рыбы.
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технологии, мираторг, бизнес
Экономика, Технологии, Мираторг, Бизнес
"Мираторг" оценил перспективу появления лосося российской селекции
"Мираторг": лосось российской селекции может появиться в перспективе 5 лет
МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Российский генотипированный лосось может появиться в перспективе 4-5 лет, рассказал журналистам директор по генетике агропромышленного холдинга "Мираторг" Николай Елаткин.
"С компанией "Инарктика" мы уже год реализуем проект по генотипированию, то есть определению родословной атлантического лосося для того, чтобы на горизонте 4-5 лет получить выведенного из нашей генетической базы отечественного лосося", - сказал Елаткин в Центре геномной селекции "Мираторга".
По его словам, это уникальный проект, так как в этой отрасли практически отсутствует импортозамещение: весь лосось, который выращивается в России, — из иностранного посадочного материала. "Мы помогаем им ("Инарктитке" – ред.) вести именно селекционную работу, работу по тому, чтобы правильно с точки зрения генетики управлять этим стадом, чтобы у них рыба с каждым поколением улучшалась. Это очень важно, потому что первое потомство у лососевых — это 4-5 лет. То есть очень большой цикл", — пояснил Елаткин.
Центр геномной селекции "Мираторга" был создан в 2019 году. Он ежегодно проводит порядка 400 тысяч исследований.
Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети.
"Инарктика" – крупнейший в России производитель аквакультурного лосося и морской форели. Владеет 12 действующими фермами - девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тысяч тонн красной рыбы.
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