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В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток

В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток

В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток, которая станет альтернативным маршрутом международного транзита данных между Европой и... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:15+0300

2025-02-06T18:15+0300

2025-02-06T18:16+0300

экономика

казахстан

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АСТАНА, 6 фев - ПРАЙМ. В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток, которая станет альтернативным маршрутом международного транзита данных между Европой и Азией, сообщает в четверг пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. "Строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток позволит значительно увеличить объем передаваемых данных и обеспечит Казахстану ключевую роль в международном транзите интернет-трафика...Завершение строительства гипермагистрали ожидается в 2026 году", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что проект направлен на снижение задержек при передаче данных, повышение скорости соединения и создание альтернативного маршрута для транзита трафика между Европой и Азией. В ведомстве отметили, что это особенно важно для облачных технологий, финансовых операций, искусственного интеллекта и кибербезопасности. В ведомстве ожидают, что строительство гипермагистрали будет способствовать привлечению международных клиентов, включая крупные IT-компании, телекоммуникационные корпорации и финансовые учреждения, заинтересованные в быстром и безопасном транзите данных, а Казахстан сможет увеличить долю транзита международного трафика и создать надёжную инфраструктуру хранения данных. Сообщается, что строительство волоконно-оптической гипермагистрали и создание Центров обработки данных будут профинансированы за счёт частных инвестиций, меморандум о сотрудничестве по этим проектам подписан 6 февраля между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Freedom Telecom Holding Ltd.

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казахстан