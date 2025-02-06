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В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток
В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток
В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток, которая станет альтернативным маршрутом международного транзита данных между Европой и... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:15+0300
2025-02-06T18:15+0300
2025-02-06T18:16+0300
экономика
казахстан
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АСТАНА, 6 фев - ПРАЙМ. В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток, которая станет альтернативным маршрутом международного транзита данных между Европой и Азией, сообщает в четверг пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. "Строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток позволит значительно увеличить объем передаваемых данных и обеспечит Казахстану ключевую роль в международном транзите интернет-трафика...Завершение строительства гипермагистрали ожидается в 2026 году", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что проект направлен на снижение задержек при передаче данных, повышение скорости соединения и создание альтернативного маршрута для транзита трафика между Европой и Азией. В ведомстве отметили, что это особенно важно для облачных технологий, финансовых операций, искусственного интеллекта и кибербезопасности. В ведомстве ожидают, что строительство гипермагистрали будет способствовать привлечению международных клиентов, включая крупные IT-компании, телекоммуникационные корпорации и финансовые учреждения, заинтересованные в быстром и безопасном транзите данных, а Казахстан сможет увеличить долю транзита международного трафика и создать надёжную инфраструктуру хранения данных. Сообщается, что строительство волоконно-оптической гипермагистрали и создание Центров обработки данных будут профинансированы за счёт частных инвестиций, меморандум о сотрудничестве по этим проектам подписан 6 февраля между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Freedom Telecom Holding Ltd.
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казахстан
В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток
В Казахстане проведут волоконно-оптическую гипермагистраль между Западом и Востоком
АСТАНА, 6 фев - ПРАЙМ. В Казахстане построят волоконно-оптическую гипермагистраль Запад-Восток, которая станет альтернативным маршрутом международного транзита данных между Европой и Азией, сообщает в четверг пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.
"Строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток позволит значительно увеличить объем передаваемых данных и обеспечит Казахстану ключевую роль в международном транзите интернет-трафика...Завершение строительства гипермагистрали ожидается в 2026 году", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что проект направлен на снижение задержек при передаче данных, повышение скорости соединения и создание альтернативного маршрута для транзита трафика между Европой и Азией. В ведомстве отметили, что это особенно важно для облачных технологий, финансовых операций, искусственного интеллекта и кибербезопасности.
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В ведомстве ожидают, что строительство гипермагистрали будет способствовать привлечению международных клиентов, включая крупные IT-компании, телекоммуникационные корпорации и финансовые учреждения, заинтересованные в быстром и безопасном транзите данных, а Казахстан сможет увеличить долю транзита международного трафика и создать надёжную инфраструктуру хранения данных.
Сообщается, что строительство волоконно-оптической гипермагистрали и создание Центров обработки данных будут профинансированы за счёт частных инвестиций, меморандум о сотрудничестве по этим проектам подписан 6 февраля между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Freedom Telecom Holding Ltd.