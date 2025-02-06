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Глава МЭА: Европе дорого обходится отказ от российских энергеоресурсов
Глава МЭА: Европе дорого обходится отказ от российских энергеоресурсов - 06.02.2025, ПРАЙМ
Глава МЭА: Европе дорого обходится отказ от российских энергеоресурсов
Европа платит высокую цену за отказ от российской энергии из-за того, что ранее чрезмерно зависела от нее, заявил в четверг лава Международного энергетического... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T20:19+0300
2025-02-06T20:19+0300
2025-02-06T20:19+0300
энергетика
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ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Европа платит высокую цену за отказ от российской энергии из-за того, что ранее чрезмерно зависела от нее, заявил в четверг лава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "В Европе мы испытали горькие последствия чрезмерной зависимости от одной страны-производителя энергии, которой была Россия, и мы платим большую цену за это, отключая российскую энергию, с высокими затратами на энергию", - заявил Бироль, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете, признанным нежелательной иностранной организацией в России. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европейский союз сам наносит себе экономический ущерб планами по полному отказу от российских энергоносителей,
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европа, россия, энергоносители
Энергетика, ЕВРОПА, РОССИЯ, энергоносители
Глава МЭА: Европе дорого обходится отказ от российских энергеоресурсов
Глава МЭА: Европе дорого обходится отказ от российских энергетических ресурсов
ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Европа платит высокую цену за отказ от российской энергии из-за того, что ранее чрезмерно зависела от нее, заявил в четверг лава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"В Европе мы испытали горькие последствия чрезмерной зависимости от одной страны-производителя энергии, которой была Россия, и мы платим большую цену за это, отключая российскую энергию, с высокими затратами на энергию", - заявил Бироль, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете, признанным нежелательной иностранной организацией в России.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европейский союз сам наносит себе экономический ущерб планами по полному отказу от российских энергоносителей,
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