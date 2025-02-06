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Стоимость меди увеличивается в четверг
Стоимость меди увеличивается в четверг - 06.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди увеличивается в четверг
Стоимость меди увеличивается в четверг, продолжая положительную динамику предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T09:19+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в четверг, продолжая положительную динамику предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.56 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,24%, до 4,499 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За три предыдущих торговых дня цена на медь выросла на 4,3%. На динамику котировок могло повлиять увеличение спроса на металл в связи с возобновлением торгов в Китае на этой неделе после длительных выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди. При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,98%, до 9 240 долларов, алюминия снизилась на 0,82%, до 2 616 долларов, цинка - на 0,98%, до 2 780 долларов.
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рынки, торги, медь
Экономика, Рынки, Торги, медь
Стоимость меди увеличивается в четверг
Стоимость меди растет четвертую торговую сессию подряд
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в четверг, продолжая положительную динамику предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.56 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,24%, до 4,499 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
За три предыдущих торговых дня цена на медь выросла на 4,3%. На динамику котировок могло повлиять увеличение спроса на металл в связи с возобновлением торгов в Китае на этой неделе после длительных выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди.
При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,98%, до 9 240 долларов, алюминия снизилась на 0,82%, до 2 616 долларов, цинка - на 0,98%, до 2 780 долларов.