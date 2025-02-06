https://1prime.ru/20250206/med-854711477.html

Стоимость меди увеличивается в четверг

Стоимость меди увеличивается в четверг - 06.02.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди увеличивается в четверг

Стоимость меди увеличивается в четверг, продолжая положительную динамику предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T09:19+0300

2025-02-06T09:19+0300

2025-02-06T09:19+0300

экономика

рынки

торги

медь

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в четверг, продолжая положительную динамику предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.56 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,24%, до 4,499 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За три предыдущих торговых дня цена на медь выросла на 4,3%. На динамику котировок могло повлиять увеличение спроса на металл в связи с возобновлением торгов в Китае на этой неделе после длительных выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди. При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,98%, до 9 240 долларов, алюминия снизилась на 0,82%, до 2 616 долларов, цинка - на 0,98%, до 2 780 долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, медь