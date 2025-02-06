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Россия пообещала принять ответные меры на операцию НАТО в Балтийском море
Россия пообещала принять ответные меры на операцию НАТО в Балтийском море - 06.02.2025, ПРАЙМ
Россия пообещала принять ответные меры на операцию НАТО в Балтийском море
Москва примет ответные меры в ответ на новую операцию НАТО в Балтийском море под названием "Балтийский часовой". Об этом сообщил посол России в Бельгии... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T11:03+0300
2025-02-06T11:03+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Москва примет ответные меры в ответ на новую операцию НАТО в Балтийском море под названием "Балтийский часовой". Об этом сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин.Ранее сообщалось, что в рамках этой операции НАТО планирует отправить дополнительные военные корабли и авиацию в акваторию Балтийского моря."Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры", - сказал глава российской дипмиссии в эфире телеканала "Россия-24". Объявленная ранее на саммите в Хельсинки миссия НАТО под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая, как утверждается, призвана защитить подводную инфраструктуру на Балтике, будет носить бессрочный характер, говорилось в заявлении верховного командования ОВС НАТО в Монсе.
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Политика, РОССИЯ, Балтийское море, НАТО
Россия пообещала принять ответные меры на операцию НАТО в Балтийском море
Посол Токовинин: РФ примет ответные меры на операцию НАТО "Балтийский часовой
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Москва примет ответные меры в ответ на новую операцию НАТО в Балтийском море под названием "Балтийский часовой". Об этом сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин.
Ранее сообщалось, что в рамках этой операции НАТО планирует отправить дополнительные военные корабли и авиацию в акваторию Балтийского моря.
"Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры", - сказал глава российской дипмиссии в эфире телеканала "Россия-24".
Объявленная ранее на саммите в Хельсинки миссия НАТО под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая, как утверждается, призвана защитить подводную инфраструктуру на Балтике, будет носить бессрочный характер, говорилось в заявлении верховного командования ОВС НАТО в Монсе.
Угадайте. Названо судно, подозреваемое в повреждении кабеля на Балтике