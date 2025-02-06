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Первую партию демонтированного металла вывезли от танкера "Волгонефть-239"
Первую партию демонтированного металла вывезли от танкера "Волгонефть-239" - 06.02.2025, ПРАЙМ
Первую партию демонтированного металла вывезли от танкера "Волгонефть-239"
Первую партию демонтированного металла вывезли от кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели у мыса Панагия. Об этом говорится в... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T09:21+0300
2025-02-06T09:21+0300
2025-02-06T09:21+0300
россия
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Первую партию демонтированного металла вывезли от кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели у мыса Панагия. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта России."От танкера "Волгонефть-239" вывезли первую партию демонтированного металла. Всего специалисты подготовили к переработке более 50 тонн металла, из которых десять уже вывезли на грузовиках. Для ускорения работ на борт прибыла дополнительная бригада резчиков", — сказано в тексте заявления.По данным ведомства, процесс демонтажа проводится в два этапа. Сейчас разбирают жилую надстройку судна высотой около 17 метров. Демонтированные секции металлической обшивки и крупные элементы кормы разрезают на более мелкие фрагменты и грузят в автотранспорт.В результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе в декабре 2024 года, значительное количество нефтепродуктов попало в Черное море, что привело к серьезному экологическому кризису на побережье Краснодарского края и Крыма.
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россия, мазут
Первую партию демонтированного металла вывезли от танкера "Волгонефть-239"
Минтранс: партию демонтированного металла вывезли от танкера "Волгонефть-239"
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Первую партию демонтированного металла вывезли от кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели у мыса Панагия. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта России.
"От танкера "Волгонефть-239" вывезли первую партию демонтированного металла. Всего специалисты подготовили к переработке более 50 тонн металла, из которых десять уже вывезли на грузовиках. Для ускорения работ на борт прибыла дополнительная бригада резчиков", — сказано в тексте заявления.
По данным ведомства, процесс демонтажа проводится в два этапа. Сейчас разбирают жилую надстройку судна высотой около 17 метров. Демонтированные секции металлической обшивки и крупные элементы кормы разрезают на более мелкие фрагменты и грузят в автотранспорт.
В результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе в декабре 2024 года, значительное количество нефтепродуктов попало в Черное море, что привело к серьезному экологическому кризису на побережье Краснодарского края и Крыма.
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута