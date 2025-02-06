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Захарова дала неожиданный совет желающим получить ресурсы Украины

Захарова дала неожиданный совет желающим получить ресурсы Украины - 06.02.2025, ПРАЙМ

Захарова дала неожиданный совет желающим получить ресурсы Украины

Страны, желающие получить украинские ресурсы, должны проверить, что еще на самом деле остается подконтрольно Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T16:23+0300

2025-02-06T16:23+0300

2025-02-06T16:23+0300

политика

россия

украина

мид

мария захарова

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МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Страны, желающие получить украинские ресурсы, должны проверить, что еще на самом деле остается подконтрольно Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вообще-то надо было бы им всем задать вопрос, а что из этого всего принадлежит Украине, что там контролируется киевским режимом, а что уже не является их территорией. В принципе, для чего это надо сделать? Это надо сделать для того, чтобы те, кто, в том числе в Вашингтоне, подходят к этому вопросу с коммерческой точки зрения, просто считают деньги, понимали, что то, что предлагает (Владимир) Зеленский, у него нет", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, США давно "положили глаз" на природные ресурсы Украины. Она отметила, что при помощи коррумпированных властей в Киеве они уже "добрались" до сельскохозяйственных ресурсов, а на очереди стоят полезные ископаемые. "Теперь, когда почва освоена, те, кто являются спонсорами киевского режима, заглядывают, а что там еще осталось. И наступил черед недр", - добавила она. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указали на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского.

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россия, украина, мид, мария захарова