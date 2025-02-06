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Узбекистан намерен создать с РФ механизм регулирования трудовой миграции

Узбекистан намерен создать с РФ механизм регулирования трудовой миграции - 06.02.2025, ПРАЙМ

Узбекистан намерен создать с РФ механизм регулирования трудовой миграции

Власти Узбекистана и России создадут новый механизм регулирования трудовой миграции, также будут созданы совместные учебные центры для граждан республики,... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T17:18+0300

2025-02-06T17:18+0300

2025-02-06T17:18+0300

экономика

россия

узбекистан

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 6 фев - ПРАЙМ. Власти Узбекистана и России создадут новый механизм регулирования трудовой миграции, также будут созданы совместные учебные центры для граждан республики, желающих работать в РФ, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского агентства миграции при кабмине республики. По данным пресс-службы, директор агентства Бехзод Мусаев и руководитель Федеральной службы по труду и занятости России Михаил Иваньков в Москве обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. "Будет введен новый механизм регулирования трудовой миграции между Узбекистаном и Россией ", - говорится в сообщении по итогам встречи, размещённом в Telegram-канале агентства. Также принято решение о реализации совместных проектов по созданию в Узбекистане специальных учебных центров для граждан, желающих временно работать в России, отмечается в сообщении. "Федеральная служба по труду и занятости также будет тесно взаимодействовать с агентством миграции по изучению деятельности работодателей и определению их благонадежности", - добавили в пресс-службе. Ранее в пресс-службе узбекистанского агентства миграции сообщили РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного и адресного наборов в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек - 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.

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россия, узбекистан, трудовая миграция