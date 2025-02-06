https://1prime.ru/20250206/minstroy-854720331.html
В России разработали новый ГОСТ для беспилотников в строительстве
В России разработали новый ГОСТ для беспилотников в строительстве - 06.02.2025, ПРАЙМ
В России разработали новый ГОСТ для беспилотников в строительстве
Минстрой России разработал новый ГОСТ использования беспилотных авиационных аппаратов в строительстве и при проведении геодезических работ. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:15+0300
2025-02-06T13:15+0300
2025-02-06T13:16+0300
россия
строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Минстрой России разработал новый ГОСТ использования беспилотных авиационных аппаратов в строительстве и при проведении геодезических работ. "Стандарт предназначен для унификации современных методов геодезических работ в строительстве, включая инженерно-геодезические изыскания, с использованием беспилотных авиационных систем", - сообщается на сайте правительства РФ. Новый стандарт устанавливает единый подход к классификации, видам применения, требования к оборудованию и порядку выполнения работ с применением беспилотников. "Среди преимуществ использования БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) отмечается возможность осуществлять съемку с низких высот для получения изображений с высоким разрешением, что особенно важно для детального изучения территории. Также отмечается снижение воздействия на экосистему по сравнению с традиционными методами наземной съемки, что особенно актуально в природоохранных зонах", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20250130/minstroy-854563624.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_39f4fb250ea6ab0f9b9e4aad89403820.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, строительство
В России разработали новый ГОСТ для беспилотников в строительстве
Минстрой разработал новый ГОСТ для беспилотников в строительстве
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Минстрой России разработал новый ГОСТ использования беспилотных авиационных аппаратов в строительстве и при проведении геодезических работ.
"Стандарт предназначен для унификации современных методов геодезических работ в строительстве, включая инженерно-геодезические изыскания, с использованием беспилотных авиационных систем", - сообщается на сайте правительства РФ.
Новый стандарт устанавливает единый подход к классификации, видам применения, требования к оборудованию и порядку выполнения работ с применением беспилотников.
"Среди преимуществ использования БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) отмечается возможность осуществлять съемку с низких высот для получения изображений с высоким разрешением, что особенно важно для детального изучения территории. Также отмечается снижение воздействия на экосистему по сравнению с традиционными методами наземной съемки, что особенно актуально в природоохранных зонах", - отмечается в сообщении.
Минстрой уточнил требования к проектированию улиц с учетом электросамокатов