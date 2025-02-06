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В России разработали новый ГОСТ для беспилотников в строительстве - 06.02.2025, ПРАЙМ
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В России разработали новый ГОСТ для беспилотников в строительстве
В России разработали новый ГОСТ для беспилотников в строительстве - 06.02.2025, ПРАЙМ
В России разработали новый ГОСТ для беспилотников в строительстве
Минстрой России разработал новый ГОСТ использования беспилотных авиационных аппаратов в строительстве и при проведении геодезических работ. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:15+0300
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россия
строительство
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Минстрой России разработал новый ГОСТ использования беспилотных авиационных аппаратов в строительстве и при проведении геодезических работ. "Стандарт предназначен для унификации современных методов геодезических работ в строительстве, включая инженерно-геодезические изыскания, с использованием беспилотных авиационных систем", - сообщается на сайте правительства РФ. Новый стандарт устанавливает единый подход к классификации, видам применения, требования к оборудованию и порядку выполнения работ с применением беспилотников. "Среди преимуществ использования БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) отмечается возможность осуществлять съемку с низких высот для получения изображений с высоким разрешением, что особенно важно для детального изучения территории. Также отмечается снижение воздействия на экосистему по сравнению с традиционными методами наземной съемки, что особенно актуально в природоохранных зонах", - отмечается в сообщении.
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россия, строительство
РОССИЯ, строительство
13:15 06.02.2025 (обновлено: 13:16 06.02.2025)
 
В России разработали новый ГОСТ для беспилотников в строительстве

Минстрой разработал новый ГОСТ для беспилотников в строительстве

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Минстрой России разработал новый ГОСТ использования беспилотных авиационных аппаратов в строительстве и при проведении геодезических работ.
"Стандарт предназначен для унификации современных методов геодезических работ в строительстве, включая инженерно-геодезические изыскания, с использованием беспилотных авиационных систем", - сообщается на сайте правительства РФ.
Новый стандарт устанавливает единый подход к классификации, видам применения, требования к оборудованию и порядку выполнения работ с применением беспилотников.
"Среди преимуществ использования БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) отмечается возможность осуществлять съемку с низких высот для получения изображений с высоким разрешением, что особенно важно для детального изучения территории. Также отмечается снижение воздействия на экосистему по сравнению с традиционными методами наземной съемки, что особенно актуально в природоохранных зонах", - отмечается в сообщении.
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