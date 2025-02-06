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Молдавия хочет увеличить инвестиции в энергетику во избежание кризисов - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Молдавия хочет увеличить инвестиции в энергетику во избежание кризисов
Молдавия хочет увеличить инвестиции в энергетику во избежание кризисов - 06.02.2025, ПРАЙМ
Молдавия хочет увеличить инвестиции в энергетику во избежание кризисов
Власти Молдавии в долгосрочной перспективе планируют увеличить объем инвестиций в область энергетики, чтобы противостоять кризисам в этой сфере, заявил в... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:32+0300
2025-02-06T19:32+0300
энергетика
молдавия
инвестиции
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КИШИНЕВ, 6 фев - ПРАЙМ. Власти Молдавии в долгосрочной перспективе планируют увеличить объем инвестиций в область энергетики, чтобы противостоять кризисам в этой сфере, заявил в четверг премьер республики Дорин Речан. "В среднесрочной и долгосрочной перспективе Молдавия должна противостоять этим (энергетическим - ред.) кризисам, должна инвестировать, чтобы больше не зависеть от внешних шоков. Мы инвестируем как в нашу способность присоединения к электросетям ЕС, так и в энергоэффективность зданий, инвестиции в возобновляемую энергию", - заявил Речан в рамках онлайн пресс-конференции. Он отметил, что если в 2020 году уровень возобновляемой энергии в Молдавии был на уровне 3% ежедневного потребления, то в январе этого года - уже на уровне 20%. Власти страны рассчитывают, что к 2030 году 30% объема потребляемой электроэнергии будет получено за счет возобновляемых источников энергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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молдавия, инвестиции
Энергетика, МОЛДАВИЯ, инвестиции
19:32 06.02.2025
 
Молдавия хочет увеличить инвестиции в энергетику во избежание кризисов

Молдавия хочет увеличить инвестиции в сферу энергетики, чтобы избежать кризисов

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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КИШИНЕВ, 6 фев - ПРАЙМ. Власти Молдавии в долгосрочной перспективе планируют увеличить объем инвестиций в область энергетики, чтобы противостоять кризисам в этой сфере, заявил в четверг премьер республики Дорин Речан.
"В среднесрочной и долгосрочной перспективе Молдавия должна противостоять этим (энергетическим - ред.) кризисам, должна инвестировать, чтобы больше не зависеть от внешних шоков. Мы инвестируем как в нашу способность присоединения к электросетям ЕС, так и в энергоэффективность зданий, инвестиции в возобновляемую энергию", - заявил Речан в рамках онлайн пресс-конференции.
Он отметил, что если в 2020 году уровень возобновляемой энергии в Молдавии был на уровне 3% ежедневного потребления, то в январе этого года - уже на уровне 20%. Власти страны рассчитывают, что к 2030 году 30% объема потребляемой электроэнергии будет получено за счет возобновляемых источников энергии.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
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4 февраля, 12:04
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯинвестиции
 
 
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