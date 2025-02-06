https://1prime.ru/20250206/moloko-854722424.html

Минсельхоз рассказал о работе над улучшением потенциала российских коров

Минсельхоз рассказал о работе над улучшением потенциала российских коров - 06.02.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз рассказал о работе над улучшением потенциала российских коров

Российские генетики работают над улучшением потенциала отечественных коров и рассчитывают, что к 2030 году одна буренка будет давать 11 тонн молока в год, тогда | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T13:44+0300

2025-02-06T13:44+0300

2025-02-06T13:44+0300

экономика

россия

молоко

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/45/771024519_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_120ecec80dae8c58cd6e41d40e044cd0.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские генетики работают над улучшением потенциала отечественных коров и рассчитывают, что к 2030 году одна буренка будет давать 11 тонн молока в год, тогда как средний надой сейчас – 9,5 тонны, рассказала журналистам советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова. "Сегодня в среднем каждая отечественная буренка дает 9,5 тонны молока в год. К 2030 году этот показатель, по планам, будет достигать 11 тонн. Для этого молодые ученые-генетики трудятся над улучшением потенциала животных", - сказала Абрамова. Она отметила, что уже сейчас создана единая система данных о племенных ресурсах, а с этого года запущена система для их мониторинга. В эту систему будут вноситься данные по родословным всех племенных животных, о заводчиках, основные характеристики пород и производственные показатели, а на основании всех этих данных будет разработан индекс племенной ценности, который станет понятным инструментом для любого фермера при выборе животных, которые ему нужны. "Сейчас идет тестирование системы в пилотных регионах: Алтайском крае, Татарстане, Удмуртии и Архангельской области. С 1 марта 2026 года система станет доступна абсолютно всем, а это значит, что каждый фермер в нашей стране сможет приобретать себе животных под конкретные потребности", - уточнила она. Кроме того, с этого года Минсельхоз планирует запустить новую меру господдержки – компенсацию расходов племенных хозяйств, связанных с проведением генотипирования, что позволит ускорить работу по развитию геномной селекции в нашей стране.

https://1prime.ru/20250122/moloko-854369379.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, молоко