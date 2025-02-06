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Минсельхоз рассказал о работе над улучшением потенциала российских коров
Минсельхоз рассказал о работе над улучшением потенциала российских коров - 06.02.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз рассказал о работе над улучшением потенциала российских коров
Российские генетики работают над улучшением потенциала отечественных коров и рассчитывают, что к 2030 году одна буренка будет давать 11 тонн молока в год, тогда | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:44+0300
2025-02-06T13:44+0300
2025-02-06T13:44+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские генетики работают над улучшением потенциала отечественных коров и рассчитывают, что к 2030 году одна буренка будет давать 11 тонн молока в год, тогда как средний надой сейчас – 9,5 тонны, рассказала журналистам советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова. "Сегодня в среднем каждая отечественная буренка дает 9,5 тонны молока в год. К 2030 году этот показатель, по планам, будет достигать 11 тонн. Для этого молодые ученые-генетики трудятся над улучшением потенциала животных", - сказала Абрамова. Она отметила, что уже сейчас создана единая система данных о племенных ресурсах, а с этого года запущена система для их мониторинга. В эту систему будут вноситься данные по родословным всех племенных животных, о заводчиках, основные характеристики пород и производственные показатели, а на основании всех этих данных будет разработан индекс племенной ценности, который станет понятным инструментом для любого фермера при выборе животных, которые ему нужны. "Сейчас идет тестирование системы в пилотных регионах: Алтайском крае, Татарстане, Удмуртии и Архангельской области. С 1 марта 2026 года система станет доступна абсолютно всем, а это значит, что каждый фермер в нашей стране сможет приобретать себе животных под конкретные потребности", - уточнила она. Кроме того, с этого года Минсельхоз планирует запустить новую меру господдержки – компенсацию расходов племенных хозяйств, связанных с проведением генотипирования, что позволит ускорить работу по развитию геномной селекции в нашей стране.
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россия, молоко
Экономика, РОССИЯ, молоко
Минсельхоз рассказал о работе над улучшением потенциала российских коров
Минсельхоз: российская корова к 2030 году будет давать 11 тонн молока в год
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские генетики работают над улучшением потенциала отечественных коров и рассчитывают, что к 2030 году одна буренка будет давать 11 тонн молока в год, тогда как средний надой сейчас – 9,5 тонны, рассказала журналистам советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова.
"Сегодня в среднем каждая отечественная буренка дает 9,5 тонны молока в год. К 2030 году этот показатель, по планам, будет достигать 11 тонн. Для этого молодые ученые-генетики трудятся над улучшением потенциала животных", - сказала Абрамова.
Она отметила, что уже сейчас создана единая система данных о племенных ресурсах, а с этого года запущена система для их мониторинга. В эту систему будут вноситься данные по родословным всех племенных животных, о заводчиках, основные характеристики пород и производственные показатели, а на основании всех этих данных будет разработан индекс племенной ценности, который станет понятным инструментом для любого фермера при выборе животных, которые ему нужны.
"Сейчас идет тестирование системы в пилотных регионах: Алтайском крае, Татарстане, Удмуртии и Архангельской области. С 1 марта 2026 года система станет доступна абсолютно всем, а это значит, что каждый фермер в нашей стране сможет приобретать себе животных под конкретные потребности", - уточнила она.
Кроме того, с этого года Минсельхоз планирует запустить новую меру господдержки – компенсацию расходов племенных хозяйств, связанных с проведением генотипирования, что позволит ускорить работу по развитию геномной селекции в нашей стране.
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