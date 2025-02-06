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Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже в январе рекордную сумму - 06.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250206/mosbirzha-854723344.html
Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже в январе рекордную сумму
Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже в январе рекордную сумму - 06.02.2025, ПРАЙМ
Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже в январе рекордную сумму
Объем инвестиций физических лиц в облигации на фондовом рынке Московской биржи в январе составил рекордные 104 миллиарда рублей, в том числе 80,2 миллиарда... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T14:08+0300
2025-02-06T14:30+0300
экономика
ценные бумаги
мосбиржа
российский рынок акций
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Объем инвестиций физических лиц в облигации на фондовом рынке Московской биржи в январе составил рекордные 104 миллиарда рублей, в том числе 80,2 миллиарда рублей в корпоративные бумаги, 23,8 миллиарда рублей - в облигации федерального займа (ОФЗ) и региональные облигации, говорится в сообщении торговой площадки. Вместе с тем частные инвесторы продали акций на 4,6 миллиарда рублей больше, чем купили, а продажи паев биржевых паевых инвестфондов (БПИФов) превысили покупки на 29,8 миллиарда рублей. Доля физлиц в объеме торгов акциями в январе составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 66%. Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января превысило 35,5 миллиона (рост на 389 тысяч за январь), ими открыто 65,4 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже заключали 3,8 миллиона человек. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов) составило 5,98 миллиона (рост на 33,2 тысячи за январь). Торговый оборот на их счетах в январе вырос на 42% по сравнению с январем прошлого года и составил 296,7 миллиарда рублей. В структуре оборота 68% – сделки с акциями, 11% – с облигациями и 21% – с паями фондов. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 17%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 84%. Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. За первую неделю, с 27 по 31 января, доля утренней торговой сессии составила 6% от объема торгов акциями и 4% от объема торгов срочными инструментами в основную сессию. Частные инвесторы были основными участниками утренней сессии с долями 88 и 81% на фондовом и срочном рынках соответственно.
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ценные бумаги, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, ценные бумаги, Мосбиржа, российский рынок акций
14:08 06.02.2025 (обновлено: 14:30 06.02.2025)
 
Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже в январе рекордную сумму

Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже в январе рекордные 104 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Объем инвестиций физических лиц в облигации на фондовом рынке Московской биржи в январе составил рекордные 104 миллиарда рублей, в том числе 80,2 миллиарда рублей в корпоративные бумаги, 23,8 миллиарда рублей - в облигации федерального займа (ОФЗ) и региональные облигации, говорится в сообщении торговой площадки.
Вместе с тем частные инвесторы продали акций на 4,6 миллиарда рублей больше, чем купили, а продажи паев биржевых паевых инвестфондов (БПИФов) превысили покупки на 29,8 миллиарда рублей. Доля физлиц в объеме торгов акциями в январе составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 66%.
Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января превысило 35,5 миллиона (рост на 389 тысяч за январь), ими открыто 65,4 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже заключали 3,8 миллиона человек.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Мосбиржа отчиталась о сокращении объема торгов
4 февраля, 20:41
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов) составило 5,98 миллиона (рост на 33,2 тысячи за январь). Торговый оборот на их счетах в январе вырос на 42% по сравнению с январем прошлого года и составил 296,7 миллиарда рублей. В структуре оборота 68% – сделки с акциями, 11% – с облигациями и 21% – с паями фондов.
Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 17%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 84%.
Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. За первую неделю, с 27 по 31 января, доля утренней торговой сессии составила 6% от объема торгов акциями и 4% от объема торгов срочными инструментами в основную сессию. Частные инвесторы были основными участниками утренней сессии с долями 88 и 81% на фондовом и срочном рынках соответственно.
 
Экономикаценные бумагиМосбиржароссийский рынок акций
 
 
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