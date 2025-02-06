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Мошенники на теневом рынке начали активно скупать аккаунты в Telegram

Мошенники на теневом рынке начали активно скупать аккаунты в Telegram - 06.02.2025, ПРАЙМ

Мошенники на теневом рынке начали активно скупать аккаунты в Telegram

Мошенники активно скупают вновь зарегистрированные и похищенные аккаунты в Telegram на теневом рынке, предупредило управление по организации борьбы с... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T12:28+0300

2025-02-06T12:28+0300

2025-02-06T12:28+0300

мошенничество

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мошенники активно скупают вновь зарегистрированные и похищенные аккаунты в Telegram на теневом рынке, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В последние время на теневом рынке активно скупают аккаунты в Telegram. Злоумышленников интересуют аккаунты как вновь зарегистрированные, так и похищенные у граждан. Причем последние стоят намного дороже", - говорится в сообщении. Отмечается, что к этому привели новые правила об обязательном верифицировании владельца сим-карты, выпущенной в РФ, в связи с чем деятельность зарубежных мошеннических колл-центров осложнилась. В ведомстве уточнили, что мошенники могут преследовать разные цели. Если у аккаунта есть каналы с подписчиками или контакты, злоумышленники могут от его имени предлагать вложения, "быстрые деньги", поддельные инвестиционные схемы. Взломанные аккаунты часто используются для рассылки фишинговых ссылок, после чего мошенники получают доступ к банковским картам пользователей. Кроме того, Telegram используется как информационная площадка, злоумышленники могут скупать аккаунты для распространения фейковых новостей, политической пропаганды и дестабилизации обстановки, заключили в ведомстве.

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telegram, технологии, финансы