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Предприятия Москвы увеличили поставки промпродукции в Юго-Восточную Азию

Предприятия Москвы увеличили поставки промпродукции в Юго-Восточную Азию - 06.02.2025, ПРАЙМ

Предприятия Москвы увеличили поставки промпродукции в Юго-Восточную Азию

Объем поставок промышленной продукции столичных предприятий в страны Юго-Восточной Азии вырос в два раза за 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T09:34+0300

2025-02-06T09:34+0300

2025-02-06T09:34+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Объем поставок промышленной продукции столичных предприятий в страны Юго-Восточной Азии вырос в два раза за 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Столичные предприятия увеличили поставки промышленной продукции в страны Юго-Восточной Азии. По итогам января - октября 2024 года объем поставок вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023. Среди основных партнеров в этом регионе - Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия и Лаос", - сообщил Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства города. Уточняется, что в основном Москва поставляет в эти страны товары пищевой, металлообрабатывающей, приборостроительной промышленности, продукцию энергетического машиностроения. Кроме того, спросом пользуются лекарства, диагностические реагенты, электродиагностическое и дыхательное оборудование, устройства для механотерапии. "Сегодня крупнейшими торговыми партнерами столицы в регионе является Индонезия, на долю которой приходится почти 60% столичного несырьевого неэнергетического экспорта, а также Вьетнам и Таиланд, куда направлено свыше 30% столичных поставок", - добавил Ликсутов.

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москва, бизнес, индонезия, вьетнам