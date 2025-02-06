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МВФ призвал США, КНР, Канаду и Мексику найти решение по пошлинам

МВФ призвал США, КНР, Канаду и Мексику найти решение по пошлинам - 06.02.2025, ПРАЙМ

МВФ призвал США, КНР, Канаду и Мексику найти решение по пошлинам

Международный валютный фонд (МВФ) призывает власти США, Китая, Канады и Мексики найти конструктивный выход из проблемы введения импортных пошлин, заявила... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:05+0300

2025-02-06T19:05+0300

2025-02-06T19:05+0300

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ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) призывает власти США, Китая, Канады и Мексики найти конструктивный выход из проблемы введения импортных пошлин, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы верим, что в интересах всех найти конструктивный путь вперед, чтобы разрешить эту проблему", - сообщила она на брифинге, комментируя введенные импортные пошлины. Козак подчеркнула, что полное влияние пошлин будет зависеть от серии факторов, среди которых - ответные действия властей, реакция бизнеса и потребителей, а также долгосрочные последствия для государств. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. Позднее американский президент принял решение приостановить запланированные с 4 февраля пошлины против Канады и Мексики, оставив в силе решение относительно Китая. В ответ комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, минкоммерции Китая сообщило, что Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).

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мвф, сша, канада, китай, мексика, пошлины