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МВФ изложил планы дальнейшей помощи Украине

МВФ изложил планы дальнейшей помощи Украине - 06.02.2025, ПРАЙМ

МВФ изложил планы дальнейшей помощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы, заявила директор по... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:08+0300

2025-02-06T19:08+0300

2025-02-06T19:08+0300

экономика

мвф

украина

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ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости. "В случае завершения следующего пересмотра и одобрения (исполнительным - ред.) советом, Украина получит доступ к порядка 900 миллионам долларов", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. По словам Козак, МВФ в настоящее время проводит техническую работу перед началом нового пересмотра действующей кредитной программы Украины."Что касается следующей миссии по пересмотру (кредитной программы Украины - ред.), то в настоящее время ведется техническая работа", - сообщила она на брифинге.Козак добавила, что фонду еще предстоит установить окончательные даты пересмотра программы и работы миссии. Она также отметила, что МВФ будет оценивать фискальную политику, проводимую украинскими властями, прогресс в задаче по мобилизации госдоходов, устойчивость долговой нагрузки и правительственные реформы.Кроме того, по словам Козак, МВФ пристально следит за действиями американских властей, включая приостановку оказания внешней помощи и действия в отношении Агентства США по международному развитию (USAID), на предмет их влияния на поддержку Украины."Мы внимательно следим за объявлениями и событиями. Относительно USAID, на данном этапе еще слишком рано оценивать точное воздействие на страны, которые оно поддерживает. Мы будем ждать ясности относительно следующих шагов, включая любые изменения в сфере деятельности USAID", - сказала она на брифинге, комментируя влияние действий Вашингтона на поддержку Украины и других стран.Украина за последние три года получила 27,2% всех средств USAID, работа которого подверглась резкой критике нового руководства в Вашингтоне, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov.Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".USAID сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.* внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20250117/ukraina-854287815.html

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мвф, украина