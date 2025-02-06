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В МВФ не назвали сроки возможного визита миссии фонда в Россию

В МВФ не назвали сроки возможного визита миссии фонда в Россию - 06.02.2025, ПРАЙМ

В МВФ не назвали сроки возможного визита миссии фонда в Россию

Сроки возможного визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Россию для проведения консультаций с властями РФ по ситуации в экономике остаются... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:10+0300

2025-02-06T19:10+0300

2025-02-06T19:10+0300

экономика

мвф

россия

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ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Сроки возможного визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Россию для проведения консультаций с властями РФ по ситуации в экономике остаются неизвестны, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "К сожалению, у меня до сих пор нет новостей для вас относительно сроков", - сообщила она, отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге о возможных сроках возобновления консультаций МВФ с российскими властями. Ранее ожидалось, что МВФ с 16 сентября 2024 года приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну. В октябре 2024 года заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил в интервью РИА Новости, что МВФ отложил начало консультаций с Россией в тот день, когда стороны должны были начать работу. Как говорилось в последовавшем пояснении фонда, международной организации потребовалось собрать дополнительную информацию и провести анализ перед началом консультаций.

https://1prime.ru/20250206/mvf-854736463.html

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