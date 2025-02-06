Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВФ не назвали сроки возможного визита миссии фонда в Россию - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250206/mvf-854736642.html
В МВФ не назвали сроки возможного визита миссии фонда в Россию
В МВФ не назвали сроки возможного визита миссии фонда в Россию - 06.02.2025, ПРАЙМ
В МВФ не назвали сроки возможного визита миссии фонда в Россию
Сроки возможного визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Россию для проведения консультаций с властями РФ по ситуации в экономике остаются... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:10+0300
2025-02-06T19:10+0300
экономика
мвф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Сроки возможного визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Россию для проведения консультаций с властями РФ по ситуации в экономике остаются неизвестны, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "К сожалению, у меня до сих пор нет новостей для вас относительно сроков", - сообщила она, отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге о возможных сроках возобновления консультаций МВФ с российскими властями. Ранее ожидалось, что МВФ с 16 сентября 2024 года приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну. В октябре 2024 года заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил в интервью РИА Новости, что МВФ отложил начало консультаций с Россией в тот день, когда стороны должны были начать работу. Как говорилось в последовавшем пояснении фонда, международной организации потребовалось собрать дополнительную информацию и провести анализ перед началом консультаций.
https://1prime.ru/20250206/mvf-854736463.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_433:0:3964:2648_1920x0_80_0_0_76a23135291378eb53667eb03ed7368d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, россия
Экономика, МВФ, РОССИЯ
19:10 06.02.2025
 
В МВФ не назвали сроки возможного визита миссии фонда в Россию

Сроки визита миссии МВФ в Россию для консультаций остаются неизвестны

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© AFP / Yuri Gripas
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Сроки возможного визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Россию для проведения консультаций с властями РФ по ситуации в экономике остаются неизвестны, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"К сожалению, у меня до сих пор нет новостей для вас относительно сроков", - сообщила она, отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге о возможных сроках возобновления консультаций МВФ с российскими властями.
Ранее ожидалось, что МВФ с 16 сентября 2024 года приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
МВФ изложил планы дальнейшей помощи Украине
19:08
В октябре 2024 года заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил в интервью РИА Новости, что МВФ отложил начало консультаций с Россией в тот день, когда стороны должны были начать работу. Как говорилось в последовавшем пояснении фонда, международной организации потребовалось собрать дополнительную информацию и провести анализ перед началом консультаций.
 
ЭкономикаМВФРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала