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МВФ обозначил перспективы работы с Трампом
МВФ обозначил перспективы работы с Трампом - 06.02.2025, ПРАЙМ
МВФ обозначил перспективы работы с Трампом
Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает на работу с администрацией американского президента Дональда Трампа, учитывая, что США являются крупнейшим... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:15+0300
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ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает на работу с администрацией американского президента Дональда Трампа, учитывая, что США являются крупнейшим "акционером" организации, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "У нас есть долгая история работы с администрациями США, и мы с нетерпением ждем продолжения этого как институт, для которого США являются нашим крупнейшим акционером", - сообщила она на брифинге. Козак добавила, что фонд продолжает оставаться сфокусированным на выполнении своей миссии и как глобальная организация "очень и очень серьезно" относится к своей ответственности за обслуживание своих членов "наилучшим образом".
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мвф, сша, дональд трамп
Экономика, МВФ, США, Дональд Трамп
МВФ обозначил перспективы работы с Трампом
МВФ рассчитывает на работу с Трампом, учитывая роль в капитале фонда
ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает на работу с администрацией американского президента Дональда Трампа, учитывая, что США являются крупнейшим "акционером" организации, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"У нас есть долгая история работы с администрациями США, и мы с нетерпением ждем продолжения этого как институт, для которого США являются нашим крупнейшим акционером", - сообщила она на брифинге.
Козак добавила, что фонд продолжает оставаться сфокусированным на выполнении своей миссии и как глобальная организация "очень и очень серьезно" относится к своей ответственности за обслуживание своих членов "наилучшим образом".
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