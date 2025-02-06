https://1prime.ru/20250206/nato-854726721.html

НАТО вскоре приступит к размещению сил в Финляндии, заявил посол России

НАТО вскоре приступит к размещению сил в Финляндии, заявил посол России - 06.02.2025, ПРАЙМ

НАТО вскоре приступит к размещению сил в Финляндии, заявил посол России

Реализация решений НАТО о размещении сил и структур альянса в Финляндии начнется в ближайшие месяцы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T15:55+0300

2025-02-06T15:55+0300

2025-02-06T15:56+0300

политика

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Реализация решений НАТО о размещении сил и структур альянса в Финляндии начнется в ближайшие месяцы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.По словам Кузнецова, страны альянса намерены развернуть многонациональную тактическую группу на севере Финляндии и создать штаб регионального командования на востоке страны. Финляндия также работает над интеграцией своей логистической инфраструктуры в "маршрутные схемы НАТО" для ускорения переброски союзных войск."Принципиальные политические решения руководства НАТО на этот счет приняты, а практическая их реализация начнется, судя по всему, уже в ближайшие месяцы", - отметил дипломат.Россия ранее неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих западных границ. В Москве также утверждали, что российская сторона не несет никакой угрозы другим государствам.

https://1prime.ru/20250206/mery-854715240.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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