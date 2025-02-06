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НАТО вскоре приступит к размещению сил в Финляндии, заявил посол России
НАТО вскоре приступит к размещению сил в Финляндии, заявил посол России - 06.02.2025, ПРАЙМ
НАТО вскоре приступит к размещению сил в Финляндии, заявил посол России
Реализация решений НАТО о размещении сил и структур альянса в Финляндии начнется в ближайшие месяцы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T15:55+0300
2025-02-06T15:55+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Реализация решений НАТО о размещении сил и структур альянса в Финляндии начнется в ближайшие месяцы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.По словам Кузнецова, страны альянса намерены развернуть многонациональную тактическую группу на севере Финляндии и создать штаб регионального командования на востоке страны. Финляндия также работает над интеграцией своей логистической инфраструктуры в "маршрутные схемы НАТО" для ускорения переброски союзных войск."Принципиальные политические решения руководства НАТО на этот счет приняты, а практическая их реализация начнется, судя по всему, уже в ближайшие месяцы", - отметил дипломат.Россия ранее неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих западных границ. В Москве также утверждали, что российская сторона не несет никакой угрозы другим государствам.
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россия, нато
НАТО вскоре приступит к размещению сил в Финляндии, заявил посол России
Посол Кузнецов: НАТО начнет размещать структуры в Финляндии в ближайшие месяцы
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Реализация решений НАТО о размещении сил и структур альянса в Финляндии начнется в ближайшие месяцы. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
По словам Кузнецова, страны альянса намерены развернуть многонациональную тактическую группу на севере Финляндии и создать штаб регионального командования на востоке страны. Финляндия также работает над интеграцией своей логистической инфраструктуры в "маршрутные схемы НАТО" для ускорения переброски союзных войск.
"Принципиальные политические решения руководства НАТО на этот счет приняты, а практическая их реализация начнется, судя по всему, уже в ближайшие месяцы", - отметил дипломат.
Россия ранее неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих западных границ. В Москве также утверждали, что российская сторона не несет никакой угрозы другим государствам.
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