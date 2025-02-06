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Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз
Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз - 06.02.2025, ПРАЙМ
Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз
Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз, его номенклатура несущественна, заявил в интервью РИА Новости посол в Варшаве... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T01:45+0300
2025-02-06T01:45+0300
россия
экономика
мировая экономика
польша
польша
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ВАРШАВА, 6 фев – ПРАЙМ. Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз, его номенклатура несущественна, заявил в интервью РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев. "По сравнению с пиком в 2013 году - 27 миллиардов долларов - объем нашей двусторонней торговли сократился раз в восемь. Ее номенклатура сейчас существенного значения не имеет ни для нас, ни для польской стороны", - сказал он. Польша с 2014 года начала как вводить в отношении России собственные экономические санкции, так и присоединяться к санкциям Европейского союза. Самыми значительными позициями польского импорта из России были энергоносители – нефть, газ, уголь.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
россия, мировая экономика, польша, польша
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ПОЛЬША, Польша
01:45 06.02.2025
 
Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз

Посол Андреев: торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз

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ВАРШАВА, 6 фев – ПРАЙМ. Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз, его номенклатура несущественна, заявил в интервью РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев.
"По сравнению с пиком в 2013 году - 27 миллиардов долларов - объем нашей двусторонней торговли сократился раз в восемь. Ее номенклатура сейчас существенного значения не имеет ни для нас, ни для польской стороны", - сказал он.
Польша с 2014 года начала как вводить в отношении России собственные экономические санкции, так и присоединяться к санкциям Европейского союза.
Самыми значительными позициями польского импорта из России были энергоносители – нефть, газ, уголь.
 
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