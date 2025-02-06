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Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз

Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз - 06.02.2025, ПРАЙМ

Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз

Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз, его номенклатура несущественна, заявил в интервью РИА Новости посол в Варшаве... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T01:45+0300

2025-02-06T01:45+0300

2025-02-06T01:45+0300

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ВАРШАВА, 6 фев – ПРАЙМ. Торговый оборот между Россией и Польшей с 2013 года сократился в восемь раз, его номенклатура несущественна, заявил в интервью РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев. "По сравнению с пиком в 2013 году - 27 миллиардов долларов - объем нашей двусторонней торговли сократился раз в восемь. Ее номенклатура сейчас существенного значения не имеет ни для нас, ни для польской стороны", - сказал он. Польша с 2014 года начала как вводить в отношении России собственные экономические санкции, так и присоединяться к санкциям Европейского союза. Самыми значительными позициями польского импорта из России были энергоносители – нефть, газ, уголь.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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