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Трамп отправит в отпуск ряд сотрудников природоохранного агентства - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп отправит в отпуск ряд сотрудников природоохранного агентства
Трамп отправит в отпуск ряд сотрудников природоохранного агентства - 06.02.2025, ПРАЙМ
Трамп отправит в отпуск ряд сотрудников природоохранного агентства
Администрация президента США Дональда Трампа планирует отправить в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA) в... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T10:07+0300
2025-02-06T10:09+0300
политика
дональд трамп
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отправить в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA) в свете предстоящих изменений в кадровой политике, пишет WSJ."Ожидается, что администрация Трампа отправит в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США из отдела экологической справедливости и гражданских прав", - говорится в статье. Намерение отправить сотрудников в отпуск подтвердила Тереза Сеговия, первый заместитель помощника администратора EPA, которая также приказала составить списки сотрудников, нанятых в рамках политики разнообразия, равенства и вовлеченности (DEI).
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дональд трамп, сша
Политика, Дональд Трамп, США
10:07 06.02.2025 (обновлено: 10:09 06.02.2025)
 
Трамп отправит в отпуск ряд сотрудников природоохранного агентства

WSJ: Трамп отправит в отпуск более 100 сотрудников природоохранного агентства

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отправить в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA) в свете предстоящих изменений в кадровой политике, пишет WSJ.
"Ожидается, что администрация Трампа отправит в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США из отдела экологической справедливости и гражданских прав", - говорится в статье.
Намерение отправить сотрудников в отпуск подтвердила Тереза Сеговия, первый заместитель помощника администратора EPA, которая также приказала составить списки сотрудников, нанятых в рамках политики разнообразия, равенства и вовлеченности (DEI).
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