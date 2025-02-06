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Трамп отправит в отпуск ряд сотрудников природоохранного агентства

Трамп отправит в отпуск ряд сотрудников природоохранного агентства - 06.02.2025, ПРАЙМ

Трамп отправит в отпуск ряд сотрудников природоохранного агентства

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отправить в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA) в... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T10:07+0300

2025-02-06T10:07+0300

2025-02-06T10:09+0300

политика

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отправить в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA) в свете предстоящих изменений в кадровой политике, пишет WSJ."Ожидается, что администрация Трампа отправит в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США из отдела экологической справедливости и гражданских прав", - говорится в статье. Намерение отправить сотрудников в отпуск подтвердила Тереза Сеговия, первый заместитель помощника администратора EPA, которая также приказала составить списки сотрудников, нанятых в рамках политики разнообразия, равенства и вовлеченности (DEI).

https://1prime.ru/20250206/sud-854710928.html

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дональд трамп, сша