https://1prime.ru/20250206/panama-854738536.html
Президент Панамы рассказал, когда было решено покинуть проект "Пояс и путь"
Президент Панамы рассказал, когда было решено покинуть проект "Пояс и путь" - 06.02.2025, ПРАЙМ
Президент Панамы рассказал, когда было решено покинуть проект "Пояс и путь"
Решение Панамы выйти из китайской инициативы "Пояс и путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него, посол... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:43+0300
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МЕХИКО, 6 фев - ПРАЙМ. Решение Панамы выйти из китайской инициативы "Пояс и путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него, посол страны в Китае уже направил властям соответствующий документ о немедленном прекращении участия, заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино. "Я принял это решение и обсудил его задолго до встречи с Рубио. Учитывая сложившуюся ситуацию, я воспользовался возможностью оценить двусторонние отношения с Китаем", - заявил Мулино в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVN. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь". "Наш посол в Пекине представил документ в соответствии с соглашением, который объявляет о прекращении (участия в инициативе) за 90 дней. Насколько я помню, это указано в соглашении. Такое решение принял я", - добавил Мулино, исключивший при этом разрыв дипломатических отношений с Китаем. По словам президента, ему неизвестны мотивы подписания этого соглашения с Китаем. Комментируя эту тему, он задал аудитории риторический вопрос о том, что дало Панаме участие в инициативе "Пояс и путь". Не получив ответа журналистов и не озвучив собственного варианта, он повторил, что принял решение выйти из проекта. Китайская инициатива "Один пояс - один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры.
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Экономика, ПАНАМА, Панамский канал, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
Президент Панамы рассказал, когда было решено покинуть проект "Пояс и путь"
Президент Панамы: решение выйти из проекта "Пояс и путь" принято до визита Рубио
МЕХИКО, 6 фев - ПРАЙМ. Решение Панамы выйти из китайской инициативы "Пояс и путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него, посол страны в Китае уже направил властям соответствующий документ о немедленном прекращении участия, заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино.
"Я принял это решение и обсудил его задолго до встречи с Рубио. Учитывая сложившуюся ситуацию, я воспользовался возможностью оценить двусторонние отношения с Китаем", - заявил Мулино в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVN.
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
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"Наш посол в Пекине представил документ в соответствии с соглашением, который объявляет о прекращении (участия в инициативе) за 90 дней. Насколько я помню, это указано в соглашении. Такое решение принял я", - добавил Мулино, исключивший при этом разрыв дипломатических отношений с Китаем.
По словам президента, ему неизвестны мотивы подписания этого соглашения с Китаем. Комментируя эту тему, он задал аудитории риторический вопрос о том, что дало Панаме участие в инициативе "Пояс и путь". Не получив ответа журналистов и не озвучив собственного варианта, он повторил, что принял решение выйти из проекта.
Китайская инициатива "Один пояс - один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры.