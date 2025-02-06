Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Панамы рассказал, когда было решено покинуть проект "Пояс и путь" - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250206/panama-854738536.html
Президент Панамы рассказал, когда было решено покинуть проект "Пояс и путь"
Президент Панамы рассказал, когда было решено покинуть проект "Пояс и путь" - 06.02.2025, ПРАЙМ
Президент Панамы рассказал, когда было решено покинуть проект "Пояс и путь"
Решение Панамы выйти из китайской инициативы "Пояс и путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него, посол... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:43+0300
2025-02-06T19:43+0300
экономика
панама
панамский канал
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/02/828690263_0:117:2000:1242_1920x0_80_0_0_0b295ec3d2971ba6ff4b5bf7b20191a7.jpg
МЕХИКО, 6 фев - ПРАЙМ. Решение Панамы выйти из китайской инициативы "Пояс и путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него, посол страны в Китае уже направил властям соответствующий документ о немедленном прекращении участия, заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино. "Я принял это решение и обсудил его задолго до встречи с Рубио. Учитывая сложившуюся ситуацию, я воспользовался возможностью оценить двусторонние отношения с Китаем", - заявил Мулино в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVN. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь". "Наш посол в Пекине представил документ в соответствии с соглашением, который объявляет о прекращении (участия в инициативе) за 90 дней. Насколько я помню, это указано в соглашении. Такое решение принял я", - добавил Мулино, исключивший при этом разрыв дипломатических отношений с Китаем. По словам президента, ему неизвестны мотивы подписания этого соглашения с Китаем. Комментируя эту тему, он задал аудитории риторический вопрос о том, что дало Панаме участие в инициативе "Пояс и путь". Не получив ответа журналистов и не озвучив собственного варианта, он повторил, что принял решение выйти из проекта. Китайская инициатива "Один пояс - один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры.
https://1prime.ru/20250203/ssha-854639933.html
панама
панамский канал
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/02/828690263_94:0:1907:1360_1920x0_80_0_0_4ace5f019ae947306e0c64491b035aa2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
панама, панамский канал, китай, сша, дональд трамп
Экономика, ПАНАМА, Панамский канал, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
19:43 06.02.2025
 
Президент Панамы рассказал, когда было решено покинуть проект "Пояс и путь"

Президент Панамы: решение выйти из проекта "Пояс и путь" принято до визита Рубио

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский"Панамский канал со стороны Тихого океана
Панамский канал со стороны Тихого океана - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 6 фев - ПРАЙМ. Решение Панамы выйти из китайской инициативы "Пояс и путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него, посол страны в Китае уже направил властям соответствующий документ о немедленном прекращении участия, заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино.
"Я принял это решение и обсудил его задолго до встречи с Рубио. Учитывая сложившуюся ситуацию, я воспользовался возможностью оценить двусторонние отношения с Китаем", - заявил Мулино в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVN.
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Эксперт объяснил, как обострятся торговые войны США и Китая из-за Панамы
3 февраля, 18:07
"Наш посол в Пекине представил документ в соответствии с соглашением, который объявляет о прекращении (участия в инициативе) за 90 дней. Насколько я помню, это указано в соглашении. Такое решение принял я", - добавил Мулино, исключивший при этом разрыв дипломатических отношений с Китаем.
По словам президента, ему неизвестны мотивы подписания этого соглашения с Китаем. Комментируя эту тему, он задал аудитории риторический вопрос о том, что дало Панаме участие в инициативе "Пояс и путь". Не получив ответа журналистов и не озвучив собственного варианта, он повторил, что принял решение выйти из проекта.
Китайская инициатива "Один пояс - один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры.
 
ЭкономикаПАНАМАПанамский каналКИТАЙСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала