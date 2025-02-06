Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250206/pensii-854725153.html
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР - 06.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР
Правительство России подготовило поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик. Об... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T15:07+0300
2025-02-06T15:07+0300
экономика
правительство
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_492fafbb80841e0a716515733b0f8c65.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России подготовило поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин."Законопроект на прошлой неделе был принят Государственной думой в первом чтении", - отметил он.По словам Мишустина, усовершенствуется порядок выплаты пенсионных накоплений погибших участников специальной военной операции. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что поддержка ополченцев и их семей остается приоритетом работы правительства, и важно, чтобы все вопросы решались без лишних препятствий.
https://1prime.ru/20250205/pensii-854684105.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_608f8567f6ba8a1b29c0ca9966eaf5bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
правительство, пенсии
Экономика, правительство, Пенсии
15:07 06.02.2025
 
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР

Добровольцы ЛНР и ДНР получат пенсию по инвалидности в беззаявительном порядке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России подготовило поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.
"Законопроект на прошлой неделе был принят Государственной думой в первом чтении", - отметил он.
По словам Мишустина, усовершенствуется порядок выплаты пенсионных накоплений погибших участников специальной военной операции. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что поддержка ополченцев и их семей остается приоритетом работы правительства, и важно, чтобы все вопросы решались без лишних препятствий.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Россиянам рассказали, какую прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
Вчера, 10:36
 
ЭкономикаправительствоПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала