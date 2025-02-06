https://1prime.ru/20250206/pensii-854725153.html

Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР

Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР - 06.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР

Правительство России подготовило поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик. Об... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T15:07+0300

2025-02-06T15:07+0300

2025-02-06T15:07+0300

экономика

правительство

пенсии

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России подготовило поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин."Законопроект на прошлой неделе был принят Государственной думой в первом чтении", - отметил он.По словам Мишустина, усовершенствуется порядок выплаты пенсионных накоплений погибших участников специальной военной операции. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что поддержка ополченцев и их семей остается приоритетом работы правительства, и важно, чтобы все вопросы решались без лишних препятствий.

https://1prime.ru/20250205/pensii-854684105.html

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правительство, пенсии