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Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР - 06.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР
Правительство России подготовило поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик. Об... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T15:07+0300
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2025-02-06T15:07+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России подготовило поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин."Законопроект на прошлой неделе был принят Государственной думой в первом чтении", - отметил он.По словам Мишустина, усовершенствуется порядок выплаты пенсионных накоплений погибших участников специальной военной операции. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что поддержка ополченцев и их семей остается приоритетом работы правительства, и важно, чтобы все вопросы решались без лишних препятствий.
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правительство, пенсии
Экономика, правительство, Пенсии
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР
Добровольцы ЛНР и ДНР получат пенсию по инвалидности в беззаявительном порядке
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России подготовило поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.
"Законопроект на прошлой неделе был принят Государственной думой в первом чтении", - отметил он.
По словам Мишустина, усовершенствуется порядок выплаты пенсионных накоплений погибших участников специальной военной операции. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что поддержка ополченцев и их семей остается приоритетом работы правительства, и важно, чтобы все вопросы решались без лишних препятствий.
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