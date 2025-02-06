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Переправу между материком и Сахалином закроют из-за непогоды

Переправу между материком и Сахалином закроют из-за непогоды - 06.02.2025, ПРАЙМ

Переправу между материком и Сахалином закроют из-за непогоды

Переправу "Ванино - Холмск" между материком и островом Сахалин закроют из-за непогоды с 7 по 10 февраля, сообщает администрация Ванинского муниципального района | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T06:24+0300

2025-02-06T06:24+0300

2025-02-06T06:24+0300

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ХАБАРОВСК, 6 фев - ПРАЙМ. Переправу "Ванино - Холмск" между материком и островом Сахалин закроют из-за непогоды с 7 по 10 февраля, сообщает администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края. Ранее синоптики прогнозировали, что сильный снег и шквалистый ветер до 23 метров в секунду накроют Хабаровский край в среду, непогода задержится в регионе на три дня - до 7 февраля. Снежный циклон охватит восточную часть региона: в Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Солнечном, Советско-Гаванском, Ванинском, Ульчском и Николаевском районах. На дорогах региона снежный накат и заносы. "В связи с надвигающимся циклоном движение через паромную переправу Ванино­-Холмск-Ванино будет закрыто в первой половине дня 7 февраля", - информирует райадминистрация. Возобновление движения паромов из порта Ванино планируется в середине суток 10 февраля. Переправа "Ванино - Холмск" функционирует с 1973 года и позволяет ежегодно перевозить более 12 тысяч тонн грузов и порядка 20 тысяч пассажиров. Жители острова могут добраться до материка с собственным автомобилем. Для грузоперевозчиков это единственный путь доставки товаров на материковую часть. На паром грузы завозятся в вагонах по железной дороге и на грузовых автомобилях.

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