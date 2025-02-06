https://1prime.ru/20250206/peskov-854718988.html
Власти делают все для помощи жителям Курской области, заявил Песков
Власти делают все для помощи жителям Курской области, заявил Песков - 06.02.2025, ПРАЙМ
Власти делают все для помощи жителям Курской области, заявил Песков
Российские власти делают все возможное, чтобы помочь жителям Курской области, находящимся на подконтрольных украинским вооруженным силам (ВСУ) территориях,... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T12:56+0300
2025-02-06T12:56+0300
2025-02-06T13:11+0300
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские власти делают все возможное, чтобы помочь жителям Курской области, находящимся на подконтрольных украинским вооруженным силам (ВСУ) территориях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно же, власти делают все, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Пескова, вопрос о возможности создания гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов между военными и не может обсуждаться публично.Рано утром 6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
https://1prime.ru/20250202/spetsoperatsiya-854612866.html
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россия, дмитрий песков
Власти делают все для помощи жителям Курской области, заявил Песков
Песков: власти делают все возможное для оказания помощи жителям Курской области
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские власти делают все возможное, чтобы помочь жителям Курской области, находящимся на подконтрольных украинским вооруженным силам (ВСУ) территориях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно же, власти делают все, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам Пескова, вопрос о возможности создания гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов между военными и не может обсуждаться публично.
Рано утром 6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
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