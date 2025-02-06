https://1prime.ru/20250206/peskov-854718988.html

Власти делают все для помощи жителям Курской области, заявил Песков

Власти делают все для помощи жителям Курской области, заявил Песков - 06.02.2025, ПРАЙМ

Власти делают все для помощи жителям Курской области, заявил Песков

Российские власти делают все возможное, чтобы помочь жителям Курской области, находящимся на подконтрольных украинским вооруженным силам (ВСУ) территориях,... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T12:56+0300

2025-02-06T12:56+0300

2025-02-06T13:11+0300

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские власти делают все возможное, чтобы помочь жителям Курской области, находящимся на подконтрольных украинским вооруженным силам (ВСУ) территориях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно же, власти делают все, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Пескова, вопрос о возможности создания гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов между военными и не может обсуждаться публично.Рано утром 6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.

https://1prime.ru/20250202/spetsoperatsiya-854612866.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков