https://1prime.ru/20250206/peskov-854719111.html
В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США
В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США
Кремлю нечего добавить к тому, что было сказано ранее о контактах между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:03+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Кремлю нечего добавить к тому, что было сказано ранее о контактах между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера", - отметил он в беседе с журналистами.Ранее Песков также отмечал, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с США на взаимовыгодных условиях.
https://1prime.ru/20250205/peregovory-854707081.html
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В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США
Песков: Кремлю нечего добавить по теме контактов между РФ и США
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Кремлю нечего добавить к тому, что было сказано ранее о контактах между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера", - отметил он в беседе с журналистами.
Ранее Песков также отмечал, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с США на взаимовыгодных условиях.
Рябков объяснил, на каких принципах Россия будет договариваться с США