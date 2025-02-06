Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250206/peskov-854719111.html
В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США
В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США
Кремлю нечего добавить к тому, что было сказано ранее о контактах между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:03+0300
2025-02-06T13:03+0300
политика
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_857854c8b7d59984d1caf04ea9f91d13.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Кремлю нечего добавить к тому, что было сказано ранее о контактах между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера", - отметил он в беседе с журналистами.Ранее Песков также отмечал, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с США на взаимовыгодных условиях.
https://1prime.ru/20250205/peregovory-854707081.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea0b737ad55805d58ffa24c8f285a6c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша
Политика, РОССИЯ, США
13:03 06.02.2025
 
В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США

Песков: Кремлю нечего добавить по теме контактов между РФ и США

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Кремлю нечего добавить к тому, что было сказано ранее о контактах между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера", - отметил он в беседе с журналистами.
Ранее Песков также отмечал, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с США на взаимовыгодных условиях.
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Рябков объяснил, на каких принципах Россия будет договариваться с США
Вчера, 22:42
 
ПолитикаРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала