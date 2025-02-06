https://1prime.ru/20250206/peskov-854719111.html

В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США

В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о контактах между Россией и США

Кремлю нечего добавить к тому, что было сказано ранее о контактах между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T13:03+0300

2025-02-06T13:03+0300

2025-02-06T13:03+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Кремлю нечего добавить к тому, что было сказано ранее о контактах между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера", - отметил он в беседе с журналистами.Ранее Песков также отмечал, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с США на взаимовыгодных условиях.

https://1prime.ru/20250205/peregovory-854707081.html

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