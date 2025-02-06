https://1prime.ru/20250206/peskov-854720665.html

В Кремле назвали условие разблокировки Х в России

В Кремле назвали условие разблокировки Х в России - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле назвали условие разблокировки Х в России

Социальная сеть X может быть разблокирована на территории России, если она выполнит все требования российского законодательства. Об этом сообщил официальный... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T13:19+0300

2025-02-06T13:19+0300

2025-02-06T13:19+0300

россия

роскомнадзор

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Социальная сеть X может быть разблокирована на территории России, если она выполнит все требования российского законодательства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, на данный момент обсуждается разблокировка именно социальной сети X, так как Twitter больше не существует."Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется", - отметил он в беседе с журналистами.Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".

https://1prime.ru/20250206/rkn-854718568.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, дмитрий песков