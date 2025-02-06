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В Кремле назвали условие разблокировки Х в России - 06.02.2025, ПРАЙМ
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В Кремле назвали условие разблокировки Х в России
В Кремле назвали условие разблокировки Х в России - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали условие разблокировки Х в России
Социальная сеть X может быть разблокирована на территории России, если она выполнит все требования российского законодательства. Об этом сообщил официальный... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:19+0300
2025-02-06T13:19+0300
россия
роскомнадзор
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Социальная сеть X может быть разблокирована на территории России, если она выполнит все требования российского законодательства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, на данный момент обсуждается разблокировка именно социальной сети X, так как Twitter больше не существует."Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется", - отметил он в беседе с журналистами.Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".
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россия, роскомнадзор, дмитрий песков
РОССИЯ, Роскомнадзор, Дмитрий Песков
13:19 06.02.2025
 
В Кремле назвали условие разблокировки Х в России

Песков: Х в РФ могут разблокировать после выполнения требований законодательства

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Социальная сеть X может быть разблокирована на территории России, если она выполнит все требования российского законодательства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на данный момент обсуждается разблокировка именно социальной сети X, так как Twitter больше не существует.
"Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется", - отметил он в беседе с журналистами.
Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".
Копмпьютерная безопасность - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х
12:32
 
РОССИЯРоскомнадзорДмитрий Песков
 
 
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