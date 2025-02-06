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Названы главные покупатели российского мороженого - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Названы главные покупатели российского мороженого
Названы главные покупатели российского мороженого - 06.02.2025, ПРАЙМ
Названы главные покупатели российского мороженого
Китай в прошлом году сильнее всех нарастил объемы импорта российского мороженого, а главным его покупателем по-прежнему остается Казахстан, подсчитало РИА... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T03:15+0300
2025-02-06T03:15+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
китай
казахстан
узбекистан
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Китай в прошлом году сильнее всех нарастил объемы импорта российского мороженого, а главным его покупателем по-прежнему остается Казахстан, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Общие объемы экспорта Россией мороженого, согласно доступным открытым данным, за 2024 год составили более 32,7 миллиона долларов. Главным получателем лакомства остался Казахстан, купивший его, согласно расчетам агентства, на 19,8 миллиона долларов. В тройке лидеров также были Узбекистан, импортировавший мороженого из России на 5,2 миллиона долларов, и Китай, купивший его на 2,7 миллиона. Следом за ними расположились Азербайджан (1,6 миллиона долларов), Киргизия (864 тысячи долларов), Грузия (600 тысяч) и Израиль (565 тысяч). Замкнули десятку главных любителей холодной сладости из России США (516,7 тысяч), Армения (476 тысяч) и Сербия (249 тысяч). Больше всего в денежном выражении импорт российского мороженого за год нарастил Китай - почти на 799 тысяч долларов (или в 1,4 раза). Также заметным ростом покупок отличились Узбекистан - на 550 тысяч долларов (+12%), Киргизия - на 279 тысяч (в 1,5 раза), США - на 88 тысяч долларов (+21%) и Южная Корея - на 47 тысяч (в 2,3 раза). А сильнее всех сократила закупки Грузия - снижение на 479 тысяч долларов, или в 1,8 раза.
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бизнес, мировая экономика, китай, казахстан, узбекистан
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН
03:15 06.02.2025
 
Названы главные покупатели российского мороженого

Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Китай в прошлом году сильнее всех нарастил объемы импорта российского мороженого, а главным его покупателем по-прежнему остается Казахстан, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Общие объемы экспорта Россией мороженого, согласно доступным открытым данным, за 2024 год составили более 32,7 миллиона долларов. Главным получателем лакомства остался Казахстан, купивший его, согласно расчетам агентства, на 19,8 миллиона долларов.
В тройке лидеров также были Узбекистан, импортировавший мороженого из России на 5,2 миллиона долларов, и Китай, купивший его на 2,7 миллиона.
Следом за ними расположились Азербайджан (1,6 миллиона долларов), Киргизия (864 тысячи долларов), Грузия (600 тысяч) и Израиль (565 тысяч). Замкнули десятку главных любителей холодной сладости из России США (516,7 тысяч), Армения (476 тысяч) и Сербия (249 тысяч).
Больше всего в денежном выражении импорт российского мороженого за год нарастил Китай - почти на 799 тысяч долларов (или в 1,4 раза). Также заметным ростом покупок отличились Узбекистан - на 550 тысяч долларов (+12%), Киргизия - на 279 тысяч (в 1,5 раза), США - на 88 тысяч долларов (+21%) и Южная Корея - на 47 тысяч (в 2,3 раза).
А сильнее всех сократила закупки Грузия - снижение на 479 тысяч долларов, или в 1,8 раза.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаКИТАЙКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАН
 
 
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